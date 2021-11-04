Devlet destekli geri ödemesiz ev alımı başvurusu nasıl yapılır? İlk defa ev alacaklar dikkat! 25.000-82.000 TL geri ödemesiz hibe!

İLK DEFA EV ALANLARA DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

Devlet destekli hibeden faydalanmanın ilk koşulu bankaya şahsen müracaat yapılması. Konut hesabı amacıyla rastgele bir bankaya başvurulabiliyor.

Kampanyanın bir başka koşulu ise derli toplu ödeme talimatı. Tek seferde toplu para yatırılmasından daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik hedefli derli toplu ödeme isteniyor. Konut hesabı açan vatandaşlar arasından en az 36 aylık hesabı olanlar söz hususu destekten faydalanabiliyor. Paranın beklediği aylara göre ise hibe seviyesi artıyor.

Bu kampanya ile gençlerin hem para biriktirmesine hem de ev sahibi olmasına yardım edilmiş oluyor.

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