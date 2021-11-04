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    • Ekonomi
    • 05.11.2021 08:49
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    • 05.11.2021 08:49
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    Devlet destekli geri ödemesiz ev alımı başvurusu nasıl yapılır? İlk defa ev alacaklar dikkat! 25.000-82.000 TL geri ödemesiz hibe!

    Devlet geri ödemesiz hibe desteği uygulaması 2021 senesi amacıyla ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL'ye varan geri ödemesiz destek veriyor. Peki devletin verilen geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz ev alımı müracaatı nasıl yapılır? 36 – 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren vatandaşlara, devletin katkı sağlayacağı miktar %15 olurken; azami katkı tutarı 24 bin 741 TL olacak.

    takvim.com.tr
    İlk defa ev alacaklar dikkat! 25.000-82.000 TL geri ödemesiz hibe!

    İlk kez ev alanlara devlet desteği tutarını 25.000 ve 82.000 TL liraya çıkaran yasa farklılığı yapıldı. Devlet geri ödemesiz hibe desteği uygulaması 2021 senesi amacıyla ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL'ye varan geri ödemesiz destek veriyor. Devletin tespit ettiği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir vakit birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alacaklar. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın durumuna göre değişiyor. Bu kampanya ile gençlerin hem para biriktirmesine hem de ev sahibi olmasına yardım edilmiş oluyor.

    İLK DEFA EV ALANLARA DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

    Devlet destekli hibeden faydalanmanın ilk koşulu bankaya şahsen müracaat yapılması. Konut hesabı amacıyla rastgele bir bankaya başvurulabiliyor.

    Kampanyanın bir başka koşulu ise derli toplu ödeme talimatı. Tek seferde toplu para yatırılmasından daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik hedefli derli toplu ödeme isteniyor. Konut hesabı açan vatandaşlar arasından en az 36 aylık hesabı olanlar söz hususu destekten faydalanabiliyor. Paranın beklediği aylara göre ise hibe seviyesi artıyor.

    Bu kampanya ile gençlerin hem para biriktirmesine hem de ev sahibi olmasına yardım edilmiş oluyor.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    LK DEFA EV ALACAKLAR İÇİN DEVLET DESTEĞİ DETAYLARI

    36 – 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren vatandaşlara, devletin katkı sağlayacağı miktar %15 olurken; azami katkı tutarı 24 bin 741 TL olacak.

    48 – 59 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren vatandaşlara, devletin katkı sağlayacağı miktar %18 olarak belirlenirken; azami katkı tutarı ise 26 bin 645 TL olacak. 60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktirenlere devletin katkı sağlayacağı miktar %25; azami katkı tutarı da 28 bin 548 TL olacak.

        Eğer evlenecek olan çiftlerin bu hesabı ortak açması hali olursa da, devlet desteği 57 bin TL'ye kadar çıkacak.

        Kampanyanın bir başka koşulu ise derli toplu ödeme talimatı. Tek seferde toplu para yatırılmasından daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik hedefli derli toplu ödeme isteniyor. Konut hesabı açan vatandaşlar arasından en az 36 aylık hesabı olanlar söz hususu destekten faydalanabiliyor. Paranın beklediği aylara göre ise hibe seviyesi artıyor.

        KONUT HESABI AÇAN BANKALAR HANGİLERİ, KONUT HESABI HANGİ BANKALARDA VAR?

        Akbank Konut Hesabı

        Yapı Kredi Bankası Konut Hesabı

        Vakıfbank Konut Hesabı

        Ziraat Bankası Konut Hesabı

        Garanti Bankası Konut Hesabı

        İş Bankası Konut Hesabı

        KONUT HESABI'NIN ASGARİ VADESİ NEDİR?

        Minimum 3 yıl vadeli olarak TL cinsinden açtırılabilir.

        EV ALACAKLARA DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

        Türk vatandaşı olması,

        7.4.2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması,

        Konut edinim tarihine kadar asgari üç yıl boyunca 6. maddede yer alan hususlara uygun olarak konut hesabına düzenli ödeme yapmış olması,

        Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7.4.2015 tarihinden itibaren tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli başka bir taşınmaz mal edinmemiş olması,

        Konut edinim tarihini müteakip altı ay içerisinde gerekli belgeler ile konut hesabının bulunduğu bankaya başvurması şartları aranmaktadır.

        On sekiz yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından konut hesabı açılabilir.
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        Haberler Ekonomi Devlet destekli geri ödemesiz ev alımı başvurusu nasıl yapılır? İlk defa ev alacaklar dikkat! 25.000-82.000 TL geri ödemesiz hibe!
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