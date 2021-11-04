Devlet destekli geri ödemesiz ev alımı başvurusu nasıl yapılır? İlk defa ev alacaklar dikkat! 25.000-82.000 TL geri ödemesiz hibe!

İlk kez ev alanlara devlet desteği tutarını 25.000 ve 82.000 TL liraya çıkaran yasa farklılığı yapıldı. Devlet geri ödemesiz hibe desteği uygulaması 2021 senesi amacıyla ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL'ye varan geri ödemesiz destek veriyor. Devletin tespit ettiği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir vakit birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alacaklar. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın durumuna göre değişiyor. Bu kampanya ile gençlerin hem para biriktirmesine hem de ev sahibi olmasına yardım edilmiş oluyor.
İLK DEFA EV ALANLARA DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?
Devlet destekli hibeden faydalanmanın ilk koşulu bankaya şahsen müracaat yapılması. Konut hesabı amacıyla rastgele bir bankaya başvurulabiliyor.
Kampanyanın bir başka koşulu ise derli toplu ödeme talimatı. Tek seferde toplu para yatırılmasından daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik hedefli derli toplu ödeme isteniyor. Konut hesabı açan vatandaşlar arasından en az 36 aylık hesabı olanlar söz hususu destekten faydalanabiliyor. Paranın beklediği aylara göre ise hibe seviyesi artıyor.
Bu kampanya ile gençlerin hem para biriktirmesine hem de ev sahibi olmasına yardım edilmiş oluyor.
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LK DEFA EV ALACAKLAR İÇİN DEVLET DESTEĞİ DETAYLARI
36 – 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren vatandaşlara, devletin katkı sağlayacağı miktar %15 olurken; azami katkı tutarı 24 bin 741 TL olacak.
48 – 59 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren vatandaşlara, devletin katkı sağlayacağı miktar %18 olarak belirlenirken; azami katkı tutarı ise 26 bin 645 TL olacak. 60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktirenlere devletin katkı sağlayacağı miktar %25; azami katkı tutarı da 28 bin 548 TL olacak.