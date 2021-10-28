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    • Ekonomi
    • 28.10.2021 21:16
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    • 28.10.2021 21:16
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    Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den A Para'da önemli açıklamalar

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Para'da yayınlanan Ekonomi Masası programında önemli açıklamalarda bulundu. Bu sene çiftçiye yönelik desteklerin artacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Bütçemizle 26 milyar TL'lik bir destek öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Buğdayla ilgili çalışmaların yapıldığını, dış ticaret tedbirlerinin alındığını ifade eden Pakdemirli, "Üretici dostu alım uygulamalarımız devam edecek.Çiftçimiz üretmeye devam etsin, fiyatta memnun etmeye devam edeceğiz" dedi.

    Bakan Pakdemirli’den A Para’da önemli açıklamalar

    APara CANLI YAYIN

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Para ekranlarında yayınlanan Ekonomi Masası programında soruları yanıtlıyor.

    Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

    KURAKLIKLA MÜCADELE
    "Stratejik ürünlerin ovalarda üretilmesi gerekiyor. Kuraklı sınırlı anlamda üretimimizi etkiledi. Kuraklığa karşı 30-35 milyar daha ek yatırıma ihtiyacımız var. Tarım arazilerini korumak bizim için önemli. Geçen yıla göre daha fazla kuraklıkla karşı karşıya kaldık.



    "ÇİFTÇİMİZ ÜRETİME DEVAM ETSİN"
    Buğdayla ilgili çalışmalar yapıldı, dış ticaret tedbirleri alındı. Üretici dostu alım uygulamalarımız devam edecek. Üreticilerimiz üretime devam etsin. Çiftçimiz üretmeye devam etsin, fiyatta memnun etmeye devam edeceğiz. Gübre desteği ile ilgili çalışmalar yapılıyor.

    Gıda Komitesi her hafta toplanıp değerlendirme yapıyor. Pandeminin rahatlamasıyla fiyat yapısı normalleşecek.



    ERKEN UYARI SİSTEMİ
    Erken Uyarısı Sistemi'nin doğru ve bilimsel bir yapısı var. Raporlamalar olmasa raflarda çok farklı fiyatlar görebilirdik. Üretim, tüketim ve ihracatı raporlayan ana bakanlık biziz"

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