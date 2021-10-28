Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den A Para'da önemli açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Para ekranlarında yayınlanan Ekonomi Masası programında soruları yanıtlıyor.
Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkanlar:
KURAKLIKLA MÜCADELE
"Stratejik ürünlerin ovalarda üretilmesi gerekiyor. Kuraklı sınırlı anlamda üretimimizi etkiledi. Kuraklığa karşı 30-35 milyar daha ek yatırıma ihtiyacımız var. Tarım arazilerini korumak bizim için önemli. Geçen yıla göre daha fazla kuraklıkla karşı karşıya kaldık.
"ÇİFTÇİMİZ ÜRETİME DEVAM ETSİN"
Buğdayla ilgili çalışmalar yapıldı, dış ticaret tedbirleri alındı. Üretici dostu alım uygulamalarımız devam edecek. Üreticilerimiz üretime devam etsin. Çiftçimiz üretmeye devam etsin, fiyatta memnun etmeye devam edeceğiz. Gübre desteği ile ilgili çalışmalar yapılıyor.
Gıda Komitesi her hafta toplanıp değerlendirme yapıyor. Pandeminin rahatlamasıyla fiyat yapısı normalleşecek.