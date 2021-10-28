Fiyat oyunu bozuldu! İşte zincir marketlerin yaptığı 10 usulsüzlük...

Rekabet Kurulu, geçen yıl başlatılan 'fahiş fiyat' soruşturması kapsamında 29 teşebbüs, zincir marketin sözlü savunmasını aldı.
Rekabet Kurumu raportörleri zincirlere ağırlaştırılmış 'kartel' cezası talebinde bulundu.
İŞTE 10 USULSÜZLÜK
Raportörler 10 başlıkta usulsüz uygulamalara dikkat çekti, ceza istedi:
● Fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesi sağlandı.
● 'Topla, dağıt karteli' niteliğinde anlaşmalar yapıldı.
● Satış fiyatlarında koordinasyon sağlandı.
● Belgelere göre fiyat artışlarında piyasa organize edildi.
● Artırılan fiyatlar rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtıldı.
● Ortak tedarikçiler aracılığıyla fiyat, kampanya ve indirimler paylaşıldı.
● Zincir marketlerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edildi.
● Geleceğe dönük satış ve artış fiyat bilgilerini paylaşmada aracılık edildi.