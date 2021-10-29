İngiliz şirketler rotayı Türkiye’ye çevirdi! Güneydoğu Asya’ya alternatif üretim merkezi

Hürriyet'in haberine göre Türkiye'nin, tedarik zinciri ve iç pazar konusunda avantajlar sağladığına işaret eden Gaunt, "Türkiye; üretim kabiliyeti, iyi eğitimli iş gücü, büyüyen teknoloji, yetenek, altyapı, dağıtım ve lojistik konusunda yeterli özelliklere sahip. Şirketlerin tedarik zincirlerini yapılandırma açısından şu anda neye baktıkları ile uyumlu ve Türkiye'nin kesinlikle bunda oynayacağı bir rol var" dedi.

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