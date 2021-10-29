Ev alacakları ilgilendiren haber! Müteahhitlerin pes dedirten oyunu deşifre oldu

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir firma sahibi U.A. inşaat halindeki binasını gösterip 'satış sözleşmesi' karşılığında toplamda 164 bin lira alarak bu binadan 6 daireyi Hüseyin E., Adnan Ö., Mehmet Ç., Mehmet U., Murat Y. ve Hasan B.'ye sattı. Firma sahibi U.A. ilerleyen zamanda aynı daireleri başka bir müteahhit olan ve dosyada sanık olarak tutuksuz yargılanan A.B.'ye de tapu devri yaparak sattı. Daireleri satın alan A.B. de bu daireleri başka vatandaşlara sattı.
GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE ŞOK YAŞADILAR
Aylar geçtikçe dairelerinin teslim edilmediğini gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yaptıkları araştırmalar neticesinde aynı dairelerin başkalarına da satıldığını öğrenince şüpheliler hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular. Bahse konu suç dosyası hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma tamamlandı. Binanın sahibi U.A. ile binayı satın alan müteahhit A.B. hakkında 'iştirak halinde tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan iddianame hazırlandı.
FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ DAHİLİNDE OLDUKLARI BELİRTİLDİ
Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında daha önceden de Edirne Ağır Ceza Mahkemeleri nezdinde yargılamaların yapıldığı ve mahkumiyet kararlarının çıktığı belirtildi. Avans ödemesi yapılan dairelerin şüpheli U.A. tarafından diğer şüpheli A.B.'ye satılması ve tapu devri yapılmasının muvazaalı işlem olarak değerlendirilmesi talebinde bulunulan iddianamede ayrıca, şüphelilerin en başından beri fikir ve eylem birliği dahilinde nitelikli dolandırıcılık işleme kastı ile hareket ettiklerine delalet teşkil ettiği belirtildi. İddianamede, şüpheli U.A. ve şüpheli A.B.'nin ayrı ayrı 6'şar defa olmak suretiyle takdiren ve teşdiden cezalandırılmaları talep edildi.