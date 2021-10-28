İstanbul’da kiralık ev fiyatları artış eğiliminde!





İstanbul'da 1 yılda kiralık ev fiyatları bazı semtlerde ikiye katlanırken, artışın daha ne kadar süreceği merak konusu oldu. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, "Merkeze yakın yerlerde kiralar daha çok arttı. Şişli'de geçen yıl 6 bin lira olan kira, şimdi 9 bin lira. En uygun semtlerde bile yüzde 50 artış söz konusu" dedi.