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    İstanbul’da kiralık ev fiyatları artış eğiliminde!

    İstanbul’da kiralık ev fiyatları baş döndürüyor. Bazı semtlerdeki artış yüzde 100’ü aşarken, sektör yetkilileri ‘Yeni evler yapılmadan fiyatlar inmez’ diyor.

    Kiralık fırtınası

    Kentsel dönüşüm, pandemi nedeniyle memleketine gidenlerin dönmesi, kısıtlamaların kalkmasıyla düğünlerdeki artış ve okullarda yüz yüze eğitimin başlaması gibi pek çok neden, kiralık evlere olan talebi, dolayısıyla fiyatları artırdı.



    İstanbul'da 1 yılda kiralık ev fiyatları bazı semtlerde ikiye katlanırken, artışın daha ne kadar süreceği merak konusu oldu. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, "Merkeze yakın yerlerde kiralar daha çok arttı. Şişli'de geçen yıl 6 bin lira olan kira, şimdi 9 bin lira. En uygun semtlerde bile yüzde 50 artış söz konusu" dedi.



    Emlak uzmanı Hakan Özelmacıklı da "Beykoz'da yüzde 100'e yakın, Sarıyer'de yüzde 90, Tuzla'da ve Maltepe'de yüzde 85, Ataşehir'de yüzde 80'lik kira artışı oldu" dedi. Artışın en az yaşandığı semtleri Sultangazi (yüzde 45), Fatih (yüzde 40), Güngören (yüzde 35), Esenler (yüzde 30) ve Bayrampaşa (yüzde 25) olarak sıralayan Özelmacıklı, bu ivmenin 2 yıl daha devam edeceği görüşünde. Özelmacıklı, yeni konutlarla fiyatların düşeceğini dile getirdi.



        EV ALMAK DAHA AVANTAJLI
        Bu dönem ev satın almanın doğru bir hamle olacağını söyleyen Hakan Özelmacıklı, "Amortisman süresi şimdiye kadar hiç bu kadar düşmemişti. Bu dönem ev almak daha mantıklı. Geçen sene bin 500 liraya kirada oturan birinin evinin değeri 600 bin liraydı. Şimdi ise 600 bin liralık bir evin kirası 3 bin lira" ifadesini kulandı.

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        Haberler Ekonomi İstanbul’da kiralık ev fiyatları artış eğiliminde!
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