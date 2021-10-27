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    • Ekonomi
    • 27.10.2021 23:05
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    • 27.10.2021 23:05
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    Henüz geç değil! ASHB'den tek kalemde bin 100 TL ödeme müjdesi! e-Devlet başvuru şartları duyuruldu

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 1.100 TL sosyal yardım ödemeleri sürüyor. Çalışan çalışmayan ASHB'den bin 100 TL yardım müjdesi var. Onaylandığı an ATM'den anında çekilebiliyor 1100 TL destek ödemesi için başvurular halen e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşı ekonomik anlamda korumak amacıyla başlatılan destekler için başvuru bilgileri merakla araştırılıyor. 1100'er liralık destek içeren Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan tarihinde başlayan başvurular e-Devlet'ten kolaylıkla tamamlanabiliyor. Başvurudan sonraki süreç e-Devlet üzerinden kolaylıkla takip edilmektedir.

    takvim.com.tr
    Henüz geç değil! ASHB’den tek kalemde bin 100 TL ödeme müjdesi! e-Devlet başvuru şartları duyuruldu

    Henüz geç değil! ASHB'den tek kalemde bin 100 TL ödeme müjdesi! e-Devlet başvuru şartları duyuruldu. Sosyal yardım ödemeleri de başvuruları da devam ediyor. Her yıl milyonlarca vatandaşa sosyal yardım ödemesi yapılıyor. İlk olarak bin TL olarak başlatılan ödeme miktarı 100 TL artırılarak 1.100 TL oldu. 1100 liralık destek için için başvurular alınmaya devam ediyor. Başvuruya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde kapsamlı bir şekilde yer alıyor. ASHB destek ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Destek için bugüne kadar milyonlarca vatandaş başvurusunu tamamladı ve ödemesini aldı. Değerlendirme sonucuna göre yardıma ihtiyacı olanların ödemeleri hesaplarına yatırılıyor.

    1100 TL ÖDEME YAPILIYOR

    Ülkemiz yardıma muhtaç vatandaşlara her zaman her türlü maddi manevi desteklerle yanında oluyor. Bu yardımlardan biri de 1100 TL karşılıksız ödeme... 1100'er liralık destek içeren Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan'da e-Devlet'ten başvuruların alınmaya başlandı.

    BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

    1100 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

    1100 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

        BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.

        BAŞVURUDA NEYE BAKILIYOR?

        'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?'

        FAZ 3 BAŞVURULARI ALINIYOR

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında bugüne kadar 2.3 milyar lira nakdi yardım yapıldığını söyledi. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında son olarak 5 binden fazla haneye 1.100'er lira olmak üzere toplamda 5.3 milyon lirayı geçen ödeme yapıldığını anlatan Yanık, "Salgın Sosyal Destek Programı Faz 1, Faz 2, Faz 3, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile 7.2 milyon tekil haneye destek ulaştırdık" dedi.

            1.100'er liralık destek içeren Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan'da e-Devlet'ten başvuruların alınmaya başlandığını belirten Yanık, şu bilgileri verdi:

            Başvurular, öncelikle merkezi veri tabanları üzerinden temin edilen bilgilerle ön eleme kriterlerine tabi tutuluyor. Ön elemeden geçen başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına iletiliyor.

            Dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere ödemeler, belirttikleri hesaplar üzerinden ulaştırılıyor.
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            Haberler Ekonomi Henüz geç değil! ASHB'den tek kalemde bin 100 TL ödeme müjdesi! e-Devlet başvuru şartları duyuruldu
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