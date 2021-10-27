Henüz geç değil! ASHB'den tek kalemde bin 100 TL ödeme müjdesi! e-Devlet başvuru şartları duyuruldu. Sosyal yardım ödemeleri de başvuruları da devam ediyor. Her yıl milyonlarca vatandaşa sosyal yardım ödemesi yapılıyor. İlk olarak bin TL olarak başlatılan ödeme miktarı 100 TL artırılarak 1.100 TL oldu. 1100 liralık destek için için başvurular alınmaya devam ediyor. Başvuruya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde kapsamlı bir şekilde yer alıyor. ASHB destek ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Destek için bugüne kadar milyonlarca vatandaş başvurusunu tamamladı ve ödemesini aldı. Değerlendirme sonucuna göre yardıma ihtiyacı olanların ödemeleri hesaplarına yatırılıyor.

1100 TL ÖDEME YAPILIYOR

Ülkemiz yardıma muhtaç vatandaşlara her zaman her türlü maddi manevi desteklerle yanında oluyor. Bu yardımlardan biri de 1100 TL karşılıksız ödeme... 1100'er liralık destek içeren Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan'da e-Devlet'ten başvuruların alınmaya başlandı.