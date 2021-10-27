Henüz geç değil! ASHB'den tek kalemde bin 100 TL ödeme müjdesi! e-Devlet başvuru şartları duyuruldu. Sosyal yardım ödemeleri de başvuruları da devam ediyor. Her yıl milyonlarca vatandaşa sosyal yardım ödemesi yapılıyor. İlk olarak bin TL olarak başlatılan ödeme miktarı 100 TL artırılarak 1.100 TL oldu. 1100 liralık destek için için başvurular alınmaya devam ediyor. Başvuruya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde kapsamlı bir şekilde yer alıyor. ASHB destek ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Destek için bugüne kadar milyonlarca vatandaş başvurusunu tamamladı ve ödemesini aldı. Değerlendirme sonucuna göre yardıma ihtiyacı olanların ödemeleri hesaplarına yatırılıyor.
1100 TL ÖDEME YAPILIYOR
Ülkemiz yardıma muhtaç vatandaşlara her zaman her türlü maddi manevi desteklerle yanında oluyor. Bu yardımlardan biri de 1100 TL karşılıksız ödeme... 1100'er liralık destek içeren Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan'da e-Devlet'ten başvuruların alınmaya başlandı.
BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1100 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?
1100 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.