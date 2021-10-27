PTT'den anında 995-1.800 TL! Genç yaşlı çalışan çalışmayan herkese ödenecek! Bu koşulları taşıyan kişiler hemen parasını çekebilir!
Vatandaşlara devlet tarafından yapılan yardım ödemeleri için başvurular devam ediyor. Fazla bilinmeyen bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Temmuz ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşandı. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Devletin yaptığı destek ödemeleri arasında evde bakım aylığı, elektrik yardımı, iş görememezlik ödemesi, çeyiz parası, dar gelirliye konut katkısı, cenaze yardım parası, yolluk ödemesi, doğum izni yardımı ve süt parası gibi birçok destek ödemesi yer alıyor.
PTT'den anında 995-1.800 TL veriliyor. Genç yaşlı çalışan çalışmayan herkese ödenecek. Bu koşulları taşıyan kişiler hemen parasını çekebilir. Destek ödemeleri kapsamında vatandaşa yapılan ödemeler sürüyor. İhtiyacı olan vatandaşlar yardım ödemeleri yapılıyor. Devlet tarafından verilen desteklerin tutarı Temmuz ayında arttı. Çoğu kişinin bilmediği bu yardımların başvuruları sürüyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına yatırılıyor.
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ
Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar, başvuruda bulunmaları halinde evde yaşayan kişi sayısına göre 69 lira ila 137 lira arasında destek alabiliyor. PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli oluyor.
SGK ÖDEME SORGULAMA
Devlette unutulan paralar, e-Devlet 'SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun için arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın. Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın. SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.