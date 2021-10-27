PTT’den anında 995-1.800 TL! Genç yaşlı çalışan çalışmayan herkese ödenecek! Bu koşulları taşıyan kişiler hemen parasını çekebilir!

PTT'den anında 995-1.800 TL veriliyor. Genç yaşlı çalışan çalışmayan herkese ödenecek. Bu koşulları taşıyan kişiler hemen parasını çekebilir. Destek ödemeleri kapsamında vatandaşa yapılan ödemeler sürüyor. İhtiyacı olan vatandaşlar yardım ödemeleri yapılıyor. Devlet tarafından verilen desteklerin tutarı Temmuz ayında arttı. Çoğu kişinin bilmediği bu yardımların başvuruları sürüyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına yatırılıyor.