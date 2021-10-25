TC kimlik numarasıyla Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’na gidin: 50.000 TL çeken vatandaş artık bu kadar ödeyecek!

Türkiye'de vatandaşlar gereksinimlerini karşılamak amacıyla kredi çekme yoluna gidiyorlar. Bu amaçla kredi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Gelen son verilere göre ise kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında 200 baz puana kadar indirim yaptı. İşte 25 Ekim Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası taşıt, konut ve gereksinim kredi faiz oranları…