TC kimlik numarasıyla Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’na gidin: 50.000 TL çeken vatandaş artık bu kadar ödeyecek!

Türkiye'de vatandaşlar gereksinimlerini karşılamak amacıyla kredi çekme yoluna gidiyorlar. Bu amaçla kredi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Gelen son verilere göre ise kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında 200 baz puana kadar indirim yaptı. İşte 25 Ekim Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası taşıt, konut ve gereksinim kredi faiz oranları…
50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
HALKBANK
Maaşını Halkbank'tan Alanlar İhtiyaç Kredisi: 1.58
Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi: 1.61
Özel Sektör Çalışanlarına İhtiyaç Kredisi: 1.61
Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29,
Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34
Taşıt Kredisi (0 KM): 1,58
Taşıt Kredisi (2. El ): 1,60
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: 1.59
Taşıt kredisi (kaskolu): 1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): 1.63
Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29,
Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34
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