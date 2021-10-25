Faizler değişti, deprem etkisi yarattı! Hesaplar karıştı! İşte banka banka 150.000 TL konut kredisi için istenen yeni taksitler

Ev alırken konut kredisi faiz oranları ve ödeme planlarını araştıranlar amacıyla bankaların cazip fırsatlarını bir araya getirdik. Hayalinizdeki eve kavuşmak amacıyla 5 ve 10 senelik konut kredisi faiz oranlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Peki, Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Konut kredisinde son durum ne? En uygun konut kredisi hangi bankada? Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi konut kredisi faiz oranlarınsa son durum... İşte 25 Ekim konut kredisi faiz oranları...