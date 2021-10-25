Faizler değişti, deprem etkisi yarattı! Hesaplar karıştı! İşte banka banka 150.000 TL konut kredisi için istenen yeni taksitler
Merkez Bankası faiz indirimi kararı sonrasında bankaların yapacağı faiz indirimi merakla bekleniyor. Bu anlamda konut fiyatları hem kira manasında hem de satış manasında bir hayli artış gösterdi. Bu artışlar nedeniyle pek çok şahıs konut kredisi çekmek amacıyla bankaların yolunu tutuyor. Sizler amacıyla konut kredisi veren bankaların 5 senelik ve 10 senelik ödeme planlarını bir araya getirdik. Peki, Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Konut kredisinde son durum ne? En uygun konut kredisi hangi bankada? Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi konut kredisi faiz oranlarınsa son durum... İşte 25 Ekim konut kredisi faiz oranları...
Ev alırken konut kredisi faiz oranları ve ödeme planlarını araştıranlar amacıyla bankaların cazip fırsatlarını bir araya getirdik. Hayalinizdeki eve kavuşmak amacıyla 5 ve 10 senelik konut kredisi faiz oranlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Peki, Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Konut kredisinde son durum ne? En uygun konut kredisi hangi bankada? Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi konut kredisi faiz oranlarınsa son durum... İşte 25 Ekim konut kredisi faiz oranları...
Acil nakit gereksinimi olan ya da konut ya da taşıt alabilmek amacıyla kredi çekmesi gereken vatandaşlar bankaların faiz oranlarını araştırıyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkan 200 baz puanlık faiz indirimi kararı bankaların kredi faiz oranlarının merak edilmesine neden oldu.
"KAMU BANKALARI FAİZ DÜŞÜRECEK"
Reuters'ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre, Türk kamu bankalarının da Merkez Bankası'nın verdiği kararın ardından kredi faizlerini 200 baz puan indireceği belirtilmişti. Buna göre bugünden itibaren Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın kurumsal, bireysel ve mortgage kredi faizlerini 200 baz puan düşürülmesine karar verildi.