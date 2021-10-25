Faiz düşürme kararı alan Halkbank 170 bin TL’ye 2+1 konut satıyor! Faizler bugün çakıldı! Bakmayan kiraya devam eder

Kamu bankaları bugün faizleri düşürme kararı aldı. Faizlerin düşmesiyle gözler ev fiyatlarına çevrilmiş durumda. Bu anlamda Halkbank gayrimenkul satış ekranı üzerinden konut ilanları yayınladı. Söz hususu ilan listesinde Erzurum'da 2+1 konutun 170 bin TL'den, Aksaray'da ise 2+1 konutun 160 bin TL'den satışa çıkarıldığı görüldü. Bu evleri almak için vatandaşın gayrimenkulün muhammen satış bedelinin % 3'ü tutarında geçici teminatı en yakın şubemize yatırması gerekmektedir. İstenen teminat; nakit ya da başka bankalar doğrultusundan verdiği teminat mektupları olabilir.
Erzurum'da 170 Bin TL'ye konut