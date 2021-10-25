Faiz düşürme kararı alan Halkbank 170 bin TL’ye 2+1 konut satıyor! Faizler bugün çakıldı! Bakmayan kiraya devam eder

Halkbank gayrimenkul satış açıklaması

Teklif sunabilecek amacıyla İsteklinin gayrimenkulün muhammen satış bedelinin % 3'ü tutarında geçici teminatı en yakın Şubemize yatırması gerekmektedir. İstenen teminat; nakit ya da başka Bankalar doğrultusundan verdiği teminat mektupları olabilir. Teminat mektuplarının geçerlilik zamanı öneri tarihinden itibaren en az 180 gün olacaktır.

Teminat tutarı yatırılmadan ya da eksik yatırılarak verdiği öneriler, değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekli, teminat yatırmadığı ya da eksik yatırdığı öneriyle alakalı hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Banka, lüzumlu gördüğü takdirde teminat tutarını ve cinsini tek doğrultulu olarak değiştirme hakkına sahiptir. İstekli, Banka doğrultusundan kendine bildirilen tutar kadar teminatında farklılık gerçekleştirmek mecburiyetinde olduğunu kabul eder.

Satışlara katılım amacıyla Gayrimenkul Satış Şartnamesinin her sayfasının imzalanarak, alttaki belgeler ile eş güdümlü en yakın T.Halk Bankası A.Ş. Şubesine teslim edilmesi şarttır.