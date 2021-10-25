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    • Ekonomi
    • 26.10.2021 08:52
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    • 26.10.2021 08:52
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    Faiz düşürme kararı alan Halkbank 170 bin TL’ye 2+1 konut satıyor! Faizler bugün çakıldı! Bakmayan kiraya devam eder

    Ev sahibi olmak isteyenler amacıyla yeni ilerlemeler yaşanıyor. Son olarak ise kredi faiz oranları ile alakalı iddialar vatandaşları heyecanlandırdı. İddiaların sonrasında ise Halkbank'ın kurumsal faizlerini 200 baz puan düşürdüğü öğrenildi. Bugün faiz düşürme kararı alan banka, Ekim ayı icradan konut satış listesini de yayınladı. Banka gayrimenkul listesinde 2+1 konutun 160 Bin TL'den satışa çıktığı görüldü.

    takvim.com.tr
    Faizler bugün çakıldı! Faiz düşürme kararı alan Halkbank 170 bin TL’ye 2+1 konut satıyor!

    Kamu bankaları bugün faizleri düşürme kararı aldı. Faizlerin düşmesiyle gözler ev fiyatlarına çevrilmiş durumda. Bu anlamda Halkbank gayrimenkul satış ekranı üzerinden konut ilanları yayınladı. Söz hususu ilan listesinde Erzurum'da 2+1 konutun 170 bin TL'den, Aksaray'da ise 2+1 konutun 160 bin TL'den satışa çıkarıldığı görüldü. Bu evleri almak için vatandaşın gayrimenkulün muhammen satış bedelinin % 3'ü tutarında geçici teminatı en yakın şubemize yatırması gerekmektedir. İstenen teminat; nakit ya da başka bankalar doğrultusundan verdiği teminat mektupları olabilir.

    Halkbank gayrimenkul

    Erzurum'da 170 Bin TL'ye konut

        Aksaray'da 160 bin TL'ye konut

        Halkbank gayrimenkul satış açıklaması

        Teklif sunabilecek amacıyla İsteklinin gayrimenkulün muhammen satış bedelinin % 3'ü tutarında geçici teminatı en yakın Şubemize yatırması gerekmektedir. İstenen teminat; nakit ya da başka Bankalar doğrultusundan verdiği teminat mektupları olabilir. Teminat mektuplarının geçerlilik zamanı öneri tarihinden itibaren en az 180 gün olacaktır.

        Teminat tutarı yatırılmadan ya da eksik yatırılarak verdiği öneriler, değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekli, teminat yatırmadığı ya da eksik yatırdığı öneriyle alakalı hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Banka, lüzumlu gördüğü takdirde teminat tutarını ve cinsini tek doğrultulu olarak değiştirme hakkına sahiptir. İstekli, Banka doğrultusundan kendine bildirilen tutar kadar teminatında farklılık gerçekleştirmek mecburiyetinde olduğunu kabul eder.

        Satışlara katılım amacıyla Gayrimenkul Satış Şartnamesinin her sayfasının imzalanarak, alttaki belgeler ile eş güdümlü en yakın T.Halk Bankası A.Ş. Şubesine teslim edilmesi şarttır.

        Gönderilmesi Gereken Belgeler:

        Gayrimenkul Satış Şartnamesi

        Geçici Teminat Yatırma Dekontu

        Teklif Sahibinin TC Kimlik Numarasını sahibi olan Kimlik Fotokopisi

        Noterden Düzenlenmiş Vekaletname (Vekaleten öneri verme söz hususu ise vekil adına

        Teklif Sahibinin TC Kimlik Numarasını sahibi olan Kimlik Fotokopisi düzenlenmiş, ihale ve açık artırmalara iştirak ve gayrimenkul satın alma yetkilerini sahibi olan noter onaylı, ıslak imzalı vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi) Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        Teklif veren firma ise;

        Onaylı Yetki Belgesi ve Güncel Ticaret Sicil Gazetesi (gayrimenkul alım satım yetkisini sahibi olan) İmza Sirküleri Ticaret ya da Sanayi Oda Kayıt Belgesi
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        Haberler Ekonomi Faiz düşürme kararı alan Halkbank 170 bin TL’ye 2+1 konut satıyor! Faizler bugün çakıldı! Bakmayan kiraya devam eder
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