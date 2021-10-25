SGK emeklilerine ödemeler başladı: Hesaba en az 500 TL yatırılıyor! Ve sonunda netleşti!

E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşınızı PTT'ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız bunu e-devlet üzerinden de rahatlıkla yapabilirsiniz.

Bunun için takip etmeniz gereken işlemler şu şekildedir;

* Öncelikle bu adrese giriş yapın

* Eğer e-devlet kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak kimlik doğrulaması sayfasına yönlendirileceksiniz.

* Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.

* Giriş yaptıktan sonra tekrar SGK'nın sayfasına yönlendirileceksiniz.

* Burada hangi kurumdan emekliyseniz onun seçenekleri arasında banka ve adres değişikliğini bularak tıklayın.

* Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz. Sol taraftaki banka/şube değişikliğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.

* Ardından güncelleme kısmına tıklayın.