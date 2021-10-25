SGK emeklilerine ödemeler başladı: Hesaba en az 500 TL yatırılıyor! Ve sonunda netleşti!

Emekliler 2022 maaş zamlarını beklerken, bankalar da promosyon açıklamalarında bulunuyorlar. Vakıfbank resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, emekli maaşını, VakıfBank vasıtasıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank'a taşımaları ve 3 sene vakit ile emekli maaşını almayı taahhüt etmeleri durumunda en az 500 TL ödeme gerçekleştireceğini duyurdu. Emekli maaşını Vakıfbank'tan alan emekliler de 3 sene vakit ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri durumunda söz hususu ödemeden faydalanabilecekler.
Vakıfbank'ın promosyon ödemesine ilişkin açıklamaları ise şöyle:
Promosyon ödemesine ek avantajlar
VakıfBank ATM'lerinden günlük 2.000-TL'ye kadar ücretsiz para çekim imkanı bulunmaktadır.
Maaş hesapları kullanılarak İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık kanallarından tanımlanacak düzenli EFT/havale talimatları dahil olmak üzere, yapılacak havale, EFT ve FAST (anlık ödeme) işlemlerinden masraf alınmamaktadır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Aracınızla otoyol ve köprülerden rahatça geçebilmeniz için maaş hesabınıza bağlı HGS etiketini ücretsiz olarak alabilirsiniz.
Ayrıcalıklarla dolu Bankamız kredi kartlarından kart aidatı alınmayacaktır. (Mevcut Bankamız kartlarının önceki yıla ait kart aidatları ile MilPlus Kredi Kartları ve bunlara ait Ek Kartlar hariçtir.)
Çağrı Merkezimizden, öncelikli bağlanma hizmetinden yararlanabilirsiniz.