PTT üzerinden çekebilirsiniz! Muhtaç asker ailelerine çocuklarına yardım, öksüz yetim ve kronik hastalık yardımı bugün yattı mı?

Muhtaç Asker Eşi Ve Asker Ailesi Maaşının Başvuru Şartları

Asker ailesi ve asker eşleri için hazırlanan Sosyal Yardımlaşma Vakfı maaşları, ayda bir olacak şekilde ödenmektedir. Askerlerin eşlerinin ya da anne veya babalarının faydalanabileceği bu aylıklar, birçok kurum üzerinden çekilmektedir.

Ayda bir verilen 400 TL asker aylığının yanında, 18 yaşından küçük olan çocuklar için de 150 TL eğitim yardımı verilmektedir. Asker ailesi maaşlarının ödendiği noktalar, PTT kişisel hesaplarıdır. PTT üzerinden kişilerin adına yatırılan asker yardımları, PTT internet bankacılığı, PTT bankamatikleri ve PTT şubeleri üzerinden çekilmektedir. PTT aracılığıyla verilen