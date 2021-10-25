PTT üzerinden çekebilirsiniz! Muhtaç asker ailelerine çocuklarına yardım, öksüz yetim ve kronik hastalık yardımı bugün yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, 5 başlıkta yaklaşık 90 milyon lira sosyal yardım ödemesi yapacaklarını bildirdi. Yanık, yaptığı açıklamada, Ekim ayına ilişkin nakdi sosyal yardım programlarına ilişkin bilgi verdi. Öte yandan asker ailesi ve asker eşleri için hazırlanan Sosyal Yardımlaşma Vakfı maaşları, ayda bir olacak şekilde ödenmektedir. Askerlerin eşlerinin ya da anne veya babalarının faydalanabileceği bu aylıklar, birçok kurum üzerinden çekilmektedir.
Zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programıyla destek verdiklerini belirten Yanık, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 23,5 milyon lira yatıracaklarını bildirdi. Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını hatırlatan Bakan Yanık, bu kapsamda hesaplara 11,1 milyon lira yatırılacağını kaydetti.
Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de 3,6 milyon lira destekte bulunacaklarını aktardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kronik hastalık yardım ödemelerinin bugün, diğer ödemelerin 25-28 Ekim'de yapılacağını belirterek, "Böylece 5 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 90 milyon lira sosyal yardım ödemesi yapacağız." bilgisini verdi.