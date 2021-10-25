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    • Ekonomi
    • 26.10.2021 11:20
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    • 26.10.2021 11:20
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    Ulusal Faktoring halka arz ne zaman? Ulusal Faktoring borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı ne kadar?

    Ulusal Faktoring halka arz ne zaman? Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Ulusal Faktöring'in halka arz başvurusunu onayladı ve yatırımcılar ekonomi gündeminde detayları araştırmaya başladı.Talep olması durumunda 7.5 milyon liraya kadar ek hisse satışı yapılabilecek olan Ulusal Faktoring halka arzına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Ulusal Faktoring halka arz ne zaman?

    Özellikle yatırımcılar tarafından Ulusal Faktoring halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı sıkça araştırılır oldu. Yatırımlarını şirketlerin halka arzı üzerinden yapmak isteyenler hisse kodu ve fiyatı ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunan ve başvurusu onaylanan Ulusal Faktoring A.Ş. halka arz eşit mi oransal mı? Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Talep toplama tarihi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    Toplamda 48.5 lot satışı olacak. Taslak izahnameye göre eşit halka arz olmasi bekleniyor.

    Hisselere fazla talep gelmesi halide ise yine PineBridge Eurasia Financial Investments'a ait 7.500.000 TL nominal değerli (C) grubu payların ek satışı yapılabilecek.

    Halka arzda hisseler 1 TL nominal değerli paylar 2,49 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.

    Ulusal Faktoring halka arz süreciyle birlikte, 100 milyon lira olan mevcut sermayesini 33 milyon 500 bin lira yükselterek, 133 milyon 500 bin liraya çıkaracak.

        ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. HAKKINDA

        2001
        Ulusal Faktöring faaliyete başladı.
        2006
        Türkiye Faktöring Derneği'ne üye olduk.
        2011
        PineBridge Investments ile ortaklığımız başladı.
        2016
        Türkiye çapında şube sayımız 16 oldu.
        2017
        Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kredi anlaşmamız yenilendi.
        2018
        Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR tarafından kredi notumuz AA- olarak belirlendi.
        2018
        12,160 aktif müşteri sayısı ile 1,161 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştık.
        2018
        206 çalışanımız ile 2,9 milyar TL ciroya ulaştık. Toplam hizmet verdiğimiz işletmemiz 48 bine ulaştı.
        2019
        Ödenmiş sermayemiz 50 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltildi.
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        Haberler Ekonomi Ulusal Faktoring halka arz ne zaman? Ulusal Faktoring borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı ne kadar?
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