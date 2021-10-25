Ulusal Faktoring halka arz ne zaman? Ulusal Faktoring borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı ne kadar?

Özellikle yatırımcılar tarafından Ulusal Faktoring halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı sıkça araştırılır oldu. Yatırımlarını şirketlerin halka arzı üzerinden yapmak isteyenler hisse kodu ve fiyatı ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunan ve başvurusu onaylanan Ulusal Faktoring A.Ş. halka arz eşit mi oransal mı? Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilen tüm bilgiler…
ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?
Talep toplama tarihi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Toplamda 48.5 lot satışı olacak. Taslak izahnameye göre eşit halka arz olmasi bekleniyor.
Hisselere fazla talep gelmesi halide ise yine PineBridge Eurasia Financial Investments'a ait 7.500.000 TL nominal değerli (C) grubu payların ek satışı yapılabilecek.
Halka arzda hisseler 1 TL nominal değerli paylar 2,49 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.
Ulusal Faktoring halka arz süreciyle birlikte, 100 milyon lira olan mevcut sermayesini 33 milyon 500 bin lira yükselterek, 133 milyon 500 bin liraya çıkaracak.