Anında 5.000 TL kredi! Borcu olanlar, paraya sıkışanlar dikkat! İlk taksit 2022 Ocak ayında!

İhtiyaç kredisi çeken kişilerin ehemmiyet verdikleri hususların başında ödeme kolaylıkları geliyor. Bu anlamda vatandaşlar kendilerine 3 ay ödeme erteleme olanağı veren bankaları tercih ediyorlar. ING Bank ve QNB Finansbank tanışmaya özel hazırladığı kampanya kapsamında 5000 TL'ye varan gereksinimi karşılayan kredinin ilk ödemesinin 2022 yılının Ocak ayında başlayacağı açıklamaları yapıldı. Daha evvelce ING Bank ve QNB Finans Bankası müşterisi olmayanlara özel oluşturulan kampanya 3 ay erteleme ödemesi de gerçekleştireceğini bildirdi.
3 AY ÖDEME ERTELEME FIRSATLARI
İhtiyaç kredisi çeken kişilerin ehemmiyet verdikleri hususların başında ödeme kolaylıkları geliyor. Kredi çekerek finansal problemleri çözüm bulan vatandaşlar bir anda kredi geri ödemeleri için kendilerini bulmak istemiyorlar. Bunun amacıyla de müşteriler kendilerine 3 ay ödeme erteleme olanağı veren bankaları tercih ediyorlar.
Bu kampanyalardan yararlananlar finansal problemini çözdükten sonra kredi geri ödemeleri amacıyla kendilerine bir hazırlanma zamanı verilmesini talep ediyorlar. Sonuç olarak kredilerin geri ödenmesi konusu ile ilgili vatandaşlar zorluk yaşamıyorlar. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.