Anında 5.000 TL kredi! Borcu olanlar, paraya sıkışanlar dikkat! İlk taksit 2022 Ocak ayında!

2022'de Ödemeyle 5000 TL Kredi!

ING Bank ve QNB Finansbank'ın yaptığı açıklamalarda 2022'de ödemeye başlayabileceğiniz 5000 TL'lik nakit kredisi açıklaması birçok vatandaş heyecanlandırdı. QNB Finansbank'ın yaptığı açıklamada herhangi bir başka bankanın müşterisi olsanız dahi QNB Finansbank'la yapacağınız ilk tanışmada kullanabileceğiniz 5000 TL'lik ihtiyaç kredisini alabileceğiniz açıklandı.