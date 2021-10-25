SGK, PTT üzerinden herkese yardım ediyor! 852.53 TL parayı almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın

Devlet, yaşanmakta olan pandemi sürecinde vatandaşlara desteklerini sürdürüyor. Valilikler, kişilerin gereksinimlerine yönelik bir oran destek sağlıyor ve yüklerini hafifletiyor. Başvuru yapılır ve şayet lüzumlu şartların karşılandığı anlaşılırsa, bu yardımlar bulunulan zor hallerde rahat soluk almak amacıyla vatandaşlar adına ödeniyor.
Gelir Güvencesi Olmayan Aileler
Çocukları anaokulunda, ilkokulda, lisede okuyan muhtaç ailelere, devlet yine destek veriyor. Bu dönem içerisinde, çok fazla sorunla karşı karşıya kalındığında; devletin sosyal devletin gereğince çok fazla yardımcı olacağını, işsizlerin, statüsüz kiracıların ve bunun gibi çok sayıda kategorize grubun dayanışmanın sonrasında, eğitim alanında da desteğe başladığını, devletin maddi sorunların çocukları etkilememesi ve çocukların özgür bir şekilde eğitim alabilmesi için 500 ila 800 TL arasında oluşturduğu destek paketleri dikkatleri üzerine çekiyor.
Bu faydalar ise; anaokuluna giden çocuklar için 500 TL, ilkokula giden çocuklar için 750 TL, liseye giden çocuklar için 800 TL, üniversiteye giden çocuklar için 900 TL olarak öne çıkıyor.
Finansal güvenceye sahip olmayan ve çocukları okuyan ebeveynler de söz konusu yardımlardan faydalanabiliyorlar. Aynı zamanda, okul ya da mevcut şehir her neresi olursa olsun herkes bu yardımlardan fayda sağlayabiliyor.
Ev Onarım Destekleri
Oturulan evde hasar fazlaysa, tadilat ve onarım artık zorunlu hale gelmişse; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç kapsamında 25.000 TL'ye kadar para yardımı verilmektedir. Bireyler; T.C. kimlik numarası ve dilekçeleriyle vakıflara başvursa yeterli olmaktadır. İlgili yardım başvurusu sonrasında herhangi bir şekilde geri dönüş yapılmazsa, ikamet edilen valilik veya ilçe ofisine şikayette bulunulabilmektedir.
İşsizlere Yardım
Söz konusu yardımları elde edebilmek adına mevzuatta bulunan tüm gereklilikler oluşturulmalı ve başvuru yapılmalıdır. İşte bu noktada vatandaşların alabilecek olduğu faydalar. Gıda, mali, çocuk, sosyal, emeklilik ve sosyal destek, evde bakım, engelli desteği yardımları; vatandaşların faydalanabileceği yardımlar olmaktadır.