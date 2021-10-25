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    • Ekonomi
    • 25.10.2021 17:10
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    • 26.10.2021 09:14
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    SGK, PTT üzerinden herkese yardım ediyor! 852.53 TL parayı almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın

    SGK ve Valilik kanalıyla çok sayıda yardım veriliyor. 65 yaşını doldurmuş ve bir geliri olmayan dar gelirli vatandaşlara verdiği 65 yaş aylığı son derece ilgi görüyor. 65 yaş aylığı alabilmek isteyen vatandaşların rastgele bir yerden rastgele bir gelirinin olmaması gerekiyor. Hem de finansal güvenceye sahip olmayan ve çocukları okuyan ebeveynler de söz hususu yardımlardan yararlanabiliyorlar. Aynı zamanda, okul ya da sahip olunan kent her neresi olursa olsun herkes bu yardımlardan yarar sağlayabiliyor. Öte yandan lüzumlu koşulları gerçekleştiren insanlar, oluşturulan yerinde araştırma neticesi kira ücreti alabilmektedir.

    takvim.com.tr
    SGK, PTT üzerinden herkese yardım ediyor! 852.53 TL parayı almak için....

    Devlet, yaşanmakta olan pandemi sürecinde vatandaşlara desteklerini sürdürüyor. Valilikler, kişilerin gereksinimlerine yönelik bir oran destek sağlıyor ve yüklerini hafifletiyor. Başvuru yapılır ve şayet lüzumlu şartların karşılandığı anlaşılırsa, bu yardımlar bulunulan zor hallerde rahat soluk almak amacıyla vatandaşlar adına ödeniyor.

    Gelir Güvencesi Olmayan Aileler

    Çocukları anaokulunda, ilkokulda, lisede okuyan muhtaç ailelere, devlet yine destek veriyor. Bu dönem içerisinde, çok fazla sorunla karşı karşıya kalındığında; devletin sosyal devletin gereğince çok fazla yardımcı olacağını, işsizlerin, statüsüz kiracıların ve bunun gibi çok sayıda kategorize grubun dayanışmanın sonrasında, eğitim alanında da desteğe başladığını, devletin maddi sorunların çocukları etkilememesi ve çocukların özgür bir şekilde eğitim alabilmesi için 500 ila 800 TL arasında oluşturduğu destek paketleri dikkatleri üzerine çekiyor.

    Bu faydalar ise; anaokuluna giden çocuklar için 500 TL, ilkokula giden çocuklar için 750 TL, liseye giden çocuklar için 800 TL, üniversiteye giden çocuklar için 900 TL olarak öne çıkıyor.

    Finansal güvenceye sahip olmayan ve çocukları okuyan ebeveynler de söz konusu yardımlardan faydalanabiliyorlar. Aynı zamanda, okul ya da mevcut şehir her neresi olursa olsun herkes bu yardımlardan fayda sağlayabiliyor.

    Ev Onarım Destekleri

    Oturulan evde hasar fazlaysa, tadilat ve onarım artık zorunlu hale gelmişse; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç kapsamında 25.000 TL'ye kadar para yardımı verilmektedir. Bireyler; T.C. kimlik numarası ve dilekçeleriyle vakıflara başvursa yeterli olmaktadır. İlgili yardım başvurusu sonrasında herhangi bir şekilde geri dönüş yapılmazsa, ikamet edilen valilik veya ilçe ofisine şikayette bulunulabilmektedir.

    İşsizlere Yardım

    Söz konusu yardımları elde edebilmek adına mevzuatta bulunan tüm gereklilikler oluşturulmalı ve başvuru yapılmalıdır. İşte bu noktada vatandaşların alabilecek olduğu faydalar. Gıda, mali, çocuk, sosyal, emeklilik ve sosyal destek, evde bakım, engelli desteği yardımları; vatandaşların faydalanabileceği yardımlar olmaktadır.

        Nasıl Başvurulur?

        Başvurular Kaymakamlık kanalıyla yapılmaktadır. Direkt olarak kaymakamlıklara ya da Kaymakamlıklar içerisinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabilirsiniz. Devlet tarafından mali yönden yetersiz olan vatandaşlara birçok hibe verilmektedir. Faydalardan biri ise yaşlılık aylığı olarak dikkat çekmektedir. 65 yaşında olan ve garantisi olmayan her vatandaşa 672 TL ödeme yapılmaktadır. Fakat Temmuz ayı zamlarıyla birlikte bu ödemelerin yükseltilmesine karar verildi ve 771.50 TL oldu. 65 yaşındaki emekli maaşından yararlanmak isteyenler, aylık ödeme şartlarını da merak ediyor. Bu 65 yaşında emeklilikten yararlanabilmek için aşağıdaki şartların taşınması gerekiyor.

        65 yaş tamamlanmış olmalı

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekiyor

        Hiçbir sosyal güvenliğin bulunmaması gerekiyor

        Hiçbir gelirin olmaması gerekiyor

        Sağlık sigortasının olmaması gerekiyor

        Sosyal hizmetler yasasına göre harçlık elde etmemesi gerekiyor

        Bir ailenin ortalama gelirinin net asgari ücretin maksimum 1/3'i yani 673.63 TL olması gerekiyor.

        Kira Yardımı

        Gerekli şartları taşıyan tüm kişiler, yerinde gerçekleştirilen araştırmaların sonucunda kira yardımı alabiliyorlar. Valilik ve Kaymakamlıkların bünyesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurular yapılabiliyor. Kira yardımı, zorluk yaşayan ailelerin kira paralarını karşılayıp, bu yüklerini hafifletmek adına çok sayıda kurum ve kuruluşca sağlanıyor. Günümüzde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, sivil toplum kuruluşları, özel vakıflar ve dernekler bu anlamda büyük destek vermektedir.

        Yakacak Desteği

        2003 yılından bu yana Türk kömür şirketleri tarafından sağlanan Kömür Syd vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin kış yakıt ihtiyaçlarını karşılamak için hane başına en az 500 kg yakıt yardımı dağıtılmıştır. Buna ek olarak, ülkemizin boş yeraltı kaynakları yoksul ailelere yönelik yakıt yardımı programı ile ekonomiye getirilmekte ve ulaşım sektörüne ve istihdama önemli bir katkı sağlanmaktadır.

        Ev Tamir Desteği

        Özellikle evde duramayacak kadar hasar var ve tadilat tamirat gerekiyor ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığı ile ihtiyaca göre 15,20 ve 25.000 liraya kadar yardım edilmektedir. Kişiler aynı zamanda TC kimlik numarası ile dilekçe ve vakıflara başvuru yapması gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi SGK, PTT üzerinden herkese yardım ediyor! 852.53 TL parayı almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın
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