Ziraat Bankası’ndan sevindiren kampanya! 0-24 yaş aralığında çocuğu olan aileleri ilgilendiriyor! Son katılım tarihi…

Ziraat Bankası'ndan çocuğu olan aileleri yakından ilgilendiren bir kampanya haberi geldi ve detaylar araştırma konusu oldu. 0-24 yaş aralığında çocuğu olan ailelerin Ziraat Bankası kampanyasından yararlanmak için banka kartıyla Çilek Mobilya'dan alışveriş yapması gerekiyor. Çilek Mobilya'dan Ziraat Bankası banka kartı ile yapılacak alışverişlerde ödeme kolaylıkları sağlanıyor. İşte kampanyadan yararlanma şartları…
ZİRAAT BANKASI KAMPANYA DETAYLARI NELER?
Ziraat Bankası resmi internet sitesinde banka kartını kullanarak Çilek mobilyadan alışveriş yapan kişilere 2-9 taksitli işlemlerde +3 taksitin banka tarafından sağlanacağını duyurdu.
Katılım şartları:
Kampanya kapsamında 2-9 taksitli ödemelerde +3 taksit seçmeli olarak kart sahibine sunulacaktır.
Kampanyadan yararlanmak için işlem esnasında satış yetkilisine + taksit talebinizi hatırlatmanızda fayda bulunmaktadır.
Artı taksit kampanyası sadece Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile Bankkart yetkili üye işyerlerinde 2-9 taksit arası işlemlerde geçerlidir.
Kampanyadan taksit özelliği olan Bankkart ve Bankkart Başak kart sahibi müşterilerimiz faydalanabilecektir.