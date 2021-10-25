Ziraat Bankası’ndan sevindiren kampanya! 0-24 yaş aralığında çocuğu olan aileleri ilgilendiriyor! Son katılım tarihi…

Ziraat Bankası'ndan çocuğu olan aileleri yakından ilgilendiren bir kampanya haberi geldi ve detaylar araştırma konusu oldu. 0-24 yaş aralığında çocuğu olan ailelerin Ziraat Bankası kampanyasından yararlanmak için banka kartıyla Çilek Mobilya'dan alışveriş yapması gerekiyor. Çilek Mobilya'dan Ziraat Bankası banka kartı ile yapılacak alışverişlerde ödeme kolaylıkları sağlanıyor. İşte kampanyadan yararlanma şartları…