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    • Ekonomi
    • 25.10.2021 13:37
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    • 25.10.2021 13:37
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    Ziraat Bankası’ndan sevindiren kampanya! 0-24 yaş aralığında çocuğu olan aileleri ilgilendiriyor! Son katılım tarihi…

    Özellikle 0-24 yaş aralığında çocuğu olan aileleri ilgilendiren haber geldi ve Ziraat Bankası kampanyası ile sevindiriyor. Son katılım tarihinin 23 Aralık olduğu kampanyanın detaylarının neler olduğu banka kartı kullanıcıları tarafından merakla araştırılıyor. Ziraat Bankası müşterisi olup banka kartı kullananlar Çilek Mobilya’dan daha karlı bir alışveriş yapabiliyor. Çilek Mobilya’dan yapılacak alışverişlerde nasıl ödeme kolaylığı sağlanıyor. İşte Ziraat Bankası kampanyasına ilişkin tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası’ndan sevindiren kampanya!

    Ziraat Bankası'ndan çocuğu olan aileleri yakından ilgilendiren bir kampanya haberi geldi ve detaylar araştırma konusu oldu. 0-24 yaş aralığında çocuğu olan ailelerin Ziraat Bankası kampanyasından yararlanmak için banka kartıyla Çilek Mobilya'dan alışveriş yapması gerekiyor. Çilek Mobilya'dan Ziraat Bankası banka kartı ile yapılacak alışverişlerde ödeme kolaylıkları sağlanıyor. İşte kampanyadan yararlanma şartları…

    ZİRAAT BANKASI KAMPANYA DETAYLARI NELER?

    Ziraat Bankası resmi internet sitesinde banka kartını kullanarak Çilek mobilyadan alışveriş yapan kişilere 2-9 taksitli işlemlerde +3 taksitin banka tarafından sağlanacağını duyurdu.

    Katılım şartları:

    Kampanya kapsamında 2-9 taksitli ödemelerde +3 taksit seçmeli olarak kart sahibine sunulacaktır.

    Kampanyadan yararlanmak için işlem esnasında satış yetkilisine + taksit talebinizi hatırlatmanızda fayda bulunmaktadır.

    Artı taksit kampanyası sadece Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile Bankkart yetkili üye işyerlerinde 2-9 taksit arası işlemlerde geçerlidir.

    Kampanyadan taksit özelliği olan Bankkart ve Bankkart Başak kart sahibi müşterilerimiz faydalanabilecektir.

        Kampanyalı işleminize ilişkin detaylı bilgi slip üzerinde bulunacak olup, seçilen + taksit koşuluna ilişkin sonradan değişiklik yapılmayacaktır.

        Bireysel kredi kartlarına en fazla 12 taksit yapılabilmektedir.

        Taksit sayısının toplamı BDDK tarafından ilgili sektör için belirlenen yasal sınırı aşamayacaktır.

        Bireysel ve ticari kartlar için uygulanan azami taksit sayısı BDDK kurallarına göre farklılık gösterebilmektedir.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme veya durdurma hakkına sahiptir.
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası’ndan sevindiren kampanya! 0-24 yaş aralığında çocuğu olan aileleri ilgilendiriyor! Son katılım tarihi…
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