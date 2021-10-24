Evlenene 24 bin TL destek! Kimler çeyiz hesabı açabilir? Devlet katkısı...

Çeyiz hesabı uygulaması ile evlenenlere devlet de destek veriyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlar, devlet katkısından yararlanabiliyor.
Çeyiz hesabı olan, 2021 yılı rakamlarıyla 12 bin 37 liraya varan devlet katkısı alabiliyor. Ancak çiftler bu imkandan ayrı ayrı yararlanıp alabileceği desteği 24 bin 74 liraya kadar çıkarabiliyor.
■ Kimler çeyiz hesabı açabilir?
24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş tüm Türk vatandaşları.
■ Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da çeyiz hesabından yararlanabilir mi?
Sistemde ikamet esası olmadığı için yurt dışındaki Türk vatandaşları da yararlanabilir.
■ Çocuğum adına hesap açabilir miyim?
Çeyiz hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabilmekte. 18 yaşından küçükler adına ise veli veya vasisi tarafından çeyiz hesabı açmak mümkün.
■ Düzenli ödemeleri ne kadar süre ve en az ne kadar yapmalıyım?
Katılımcı ödemelerini en az 36 ay boyunca düzenli olarak yapmalı. Düzenli aylık ödemelere ilişkin bu yıl için alt sınır 207,66, üst sınır 2.076,61 lira.
■ Toplu para yatırılabilir mi?
Her ödeme döneminde çeyiz hesabına yönetmelikte belirtilen üst sınır kadar tutar yatırabilir. Ayrıca açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere 2021 yılı için 31.149,61 liraya kadar para yatırılabilir.