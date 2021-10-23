Ziraat Bankası’ndan 75 TL kampanyası! Özelikle çocuğu olan aileleri yakından ilgilendiriyor! İşte katılım şartları…

1 Kasım itibariyle Ziraat Bankası'ndan 75 TL kampanyası başlayacak ve katılım şartları merak konusu oldu. Bankaların kampanyaları güncellenmeye devam ediyor ve özellikle öğrencileri ilgilendiren Ziraat Bankası'ndan 75 TL kampanyası şu sıralar gündemde en ilgi görenler arasında yer aldı. Peki bu kampanyaya katılmak için hangi şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor? İşte tüm detaylar…
ZİRAAT BANKASI 75 TL KAMPANYASINA NASIL KATILINIR?
Ziraat Bankası'nın kampanyasından yararlanacaklar, kampanya zamanı içerisinde Bankkart ile Bankkart üye işyerlerinden kitap ve kırtasiye sektörlerinde tek seferde 250 Türk lirası ve üzeri her harcamaya 15 Türk lriası Bankkart Lira, toplamda 75 Türk lirası Bankkart Lira kazanabilecekler.
Katılım şartları:
Bir müşterinin kampanya süresince en fazla 75 Türk lirası Bankkart Lira tutarı kazanabilecek.
Harcamalarda Bankkart'ın banka kartı ve kredi kartı özelliği ile yapılacak işlemler toplamı dikkate alınacaktır.
Kampanyaya sadece asıl kart müşterileri katılabilir. Kampanyaya katılan asıl kartlara bağlı sanal kartlar ve ek kartlar ile yapılan harcamalar kampanya harcamalarına dahil edilecektir.
İade, iptal, Bankkart Lira kullanımı, fatura ödeme, nakit çekim, karta para transfer ve para yükleme işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.Bankkart Business ve Bankkart Başak, Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılan işlemler kampanya kapsamına alınmayacaktır.