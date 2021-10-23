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    • Ekonomi
    • 23.10.2021 23:24
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    • 23.10.2021 23:24
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    Ziraat Bankası’ndan 75 TL kampanyası! Özelikle çocuğu olan aileleri yakından ilgilendiriyor! İşte katılım şartları…

    Bankalardan kampanyalarını sık sık güncelliyor ve özellikle banka müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Ziraat Bankası’ndan 75 TL kampanyası gündemde yoğun ilgi görmeye başladı ve yararlanma şartlarının neler olduğu merak edildi. Ziraat Bankası’ndan 75 TL kampanyası özellikle çocuğu olan aileleri yakından ilgilendiriyor. Ziraat Bankası’ndan 75 TL kampanyası 1 Kasım itibariyle başlıyor ve katılım şartları ile ilgili bilgiler de paylaşıldı. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası’ndan 75 TL kampanyası!

    1 Kasım itibariyle Ziraat Bankası'ndan 75 TL kampanyası başlayacak ve katılım şartları merak konusu oldu. Bankaların kampanyaları güncellenmeye devam ediyor ve özellikle öğrencileri ilgilendiren Ziraat Bankası'ndan 75 TL kampanyası şu sıralar gündemde en ilgi görenler arasında yer aldı. Peki bu kampanyaya katılmak için hangi şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor? İşte tüm detaylar…

    ZİRAAT BANKASI 75 TL KAMPANYASINA NASIL KATILINIR?

    Ziraat Bankası'nın kampanyasından yararlanacaklar, kampanya zamanı içerisinde Bankkart ile Bankkart üye işyerlerinden kitap ve kırtasiye sektörlerinde tek seferde 250 Türk lirası ve üzeri her harcamaya 15 Türk lriası Bankkart Lira, toplamda 75 Türk lirası Bankkart Lira kazanabilecekler.

    Katılım şartları:

    Bir müşterinin kampanya süresince en fazla 75 Türk lirası Bankkart Lira tutarı kazanabilecek.

    Harcamalarda Bankkart'ın banka kartı ve kredi kartı özelliği ile yapılacak işlemler toplamı dikkate alınacaktır.

    Kampanyaya sadece asıl kart müşterileri katılabilir. Kampanyaya katılan asıl kartlara bağlı sanal kartlar ve ek kartlar ile yapılan harcamalar kampanya harcamalarına dahil edilecektir.

    İade, iptal, Bankkart Lira kullanımı, fatura ödeme, nakit çekim, karta para transfer ve para yükleme işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.Bankkart Business ve Bankkart Başak, Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılan işlemler kampanya kapsamına alınmayacaktır.

        Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade edilmesi halindeyüklenen Bankkart Lira'lar geri alınacaktır. Bankkart Kumbara'da yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda kalan tutar kredi kartına veya hesaba borç olarak yansıtılacaktır.

        Kazanılan Bankkart Lira'lar 01 Kasım 2021 tarihinde yüklenecektir.

        Kampanyaya sadece bir kez katılım sağlanabilecektir.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme veya durdurma hakkına sahiptir.
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası’ndan 75 TL kampanyası! Özelikle çocuğu olan aileleri yakından ilgilendiriyor! İşte katılım şartları…
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