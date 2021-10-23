Ziraat Bankası’ndan 75 TL kampanyası! Özelikle çocuğu olan aileleri yakından ilgilendiriyor! İşte katılım şartları…

Katılım şartları:

Bir müşterinin kampanya süresince en fazla 75 Türk lirası Bankkart Lira tutarı kazanabilecek.

Harcamalarda Bankkart'ın banka kartı ve kredi kartı özelliği ile yapılacak işlemler toplamı dikkate alınacaktır.



Kampanyaya sadece asıl kart müşterileri katılabilir. Kampanyaya katılan asıl kartlara bağlı sanal kartlar ve ek kartlar ile yapılan harcamalar kampanya harcamalarına dahil edilecektir.

İade, iptal, Bankkart Lira kullanımı, fatura ödeme, nakit çekim, karta para transfer ve para yükleme işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.Bankkart Business ve Bankkart Başak, Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılan işlemler kampanya kapsamına alınmayacaktır.