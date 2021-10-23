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    • Ekonomi
    • 23.10.2021 18:15
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    • 23.10.2021 18:17
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    Kira yardımı nasıl alınır? 2021 kaymakamlık kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira parası ne kadar, kaç TL?

    Dar gelirli vatandaşlar Kira yardımı nasıl alınır? Sorusunun yanıtını gündemde sıklıkla araştırır oldu. Kaymakamlıklar prosedür amacıyla bünyelerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile iş birliği yapıyor ve ekonomik durumu yetersiz olan, bunu belgeleyen vatandaşlara kira desteği sağlıyor. Peki Kira parası ne kadar, kaç TL? 2021 kaymakamlık kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Özellikle koronavirüs salgınından ekonomik yönde olumsuz etkilenenler kira yardımı alabilmek için şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Kira yardımı nasıl alınır? 2021 kaymakamlık kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira parası ne kadar, kaç TL?

    Kira yardımı nasıl alınır? 2021 kaymakamlık kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira parası ne kadar, kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Özellikle koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zorluk yaşayan vatandaşlar için devlet destekleri sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaymakamlıklar aracılığıyla kira yardımını ihtiyaç sahipleri ailelere ulaştırıyor. Peki kira yardımı başvurusu için istenen şartlar nelerdir? İşte ayrıntılar...

    KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

    Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olma çalışmalarından birisi de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na aktarılan ve gereksinim sahibi vatandaşlara ulaştırılması dilenen barınma, yakacak, çocuk eğitim ve kira gibi yardımlardır. Maddi hali iyi olmayan ve kira öderken güçlük çeken vatandaşlara verdiği kira yardımının asıl hedefi evsiz olan kişilerin barınma yardımını karşılamasına destek olmak.

    KİRA YARDIMI BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

    Kira yardım desteğini alabilmek amacıyla ilk şart, kira desteği müracaatı yapan bireyin kaldığı hane gelirlerinin tespit edilen bir rakamın altında olması ve kira yardım parasına muhtaç olması gerekiyor. Kira yardımı alabilmek amacıyla bu şartın dışında müracaat yapan bireyin emekli, dul, yetim, ya da ölüm aylığı almaması gerekiyor. Hem de sigortalı olarak bir yerde çalışan ve maaşını alan bir şahsa de kira yardımı verilmiyor.

        KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

        En çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisi de kira yardımı müracaatının nereye uygulanacağı sorusu. Devletin yaptığı yardımların birçoğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerçekleştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı prosedürü gerçekleştirmek amacıyla Kaymakamlıklardan destek alıyor. Kaymakamlıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile eş güdümlü çalışarak, kira yardımının verileceği şahsa erişiyor ve kira yardımı almasını sağlıyor.

        KİRA YARDIM PARASI NE KADAR?

        Kira yardımı alabilmek isteyen bir şahıs ilk önce varolduğu ilçenin kaymakamlığının içeriğinde çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaatte bulunması gerekiyor. Kira yardımı ne kadar veriliyor merak eden vatandaşlara bu halin illere göre değişkenlik gösterdiğini belirtelim. Bazı büyük şehirlerde kira yardım parası 960 TL'ye kadar çıkabiliyor. 2021 senesi kira yardım bedelleri net olarak açıklanmadı, açıklandığında haberlerimizde yer sağlıyor olacağız.

        KİRA YARDIMI YAPAN KURUMLARIN LİSTESİ

        Pandemi döneminde çaresiz kalan çoğu vatandaş kira yardımı veren kurumların listesini araştırmıştı. Birçok hususta nereden nasıl yardım alacağını bilmeyen gereksinim sahiplerini yönlendirmek hedefiyla, alçakta kira yardımı veren kurum ve kuruluşlar listesini paylaşıyoruz.

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan müdürlükler,

        Belediyeler,

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,

        Özel dernek ve vakıflar,

        STK'lar,

        Gönüllü olarak yardımda bulunmak isteyen kurum ve şahıslar

            E-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            Kira yardımı müracaat formuna ulaşmak isteyen ve müracaatlarının alınmasını isteyen vatandaşlara müracaatlarını e-Devlet resmi internet sitesi üzerinden de uygulanacağını belirtelim. Eğer bir e-Devlet parolası yoksa, PTT'lerden şifre alınarak giriş yapılabilir. İşte ismim ismim kira yardımı müracaat formuna nasıl ulaşılır yanıtı ...

            T.C. kimlik numarasi ve şifrenizle giriş yapın,

            Arama kısmından "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" seksiyonuna gidin,

            "Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın

            "Giriş gerçekleştirmek dilediğiniz program birtakım şahsi bilgilerinize erişim hakkı istemektedir
            Lütfen alttaki listeyi denetim ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilgi var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısını görerek, bilgilerinizi denetim edin.

            İşlemi onaylayarak müracaatyu gerçekleştirin.

            KİRA YARDIMI BAŞVURUSU SORGULAMA

            KİRA YARDIMI BAŞVURU FORMU
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            Haberler Ekonomi Kira yardımı nasıl alınır? 2021 kaymakamlık kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira parası ne kadar, kaç TL?
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