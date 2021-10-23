Kira yardımı nasıl alınır? 2021 kaymakamlık kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira parası ne kadar, kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Özellikle koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zorluk yaşayan vatandaşlar için devlet destekleri sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaymakamlıklar aracılığıyla kira yardımını ihtiyaç sahipleri ailelere ulaştırıyor. Peki kira yardımı başvurusu için istenen şartlar nelerdir? İşte ayrıntılar...
KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olma çalışmalarından birisi de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na aktarılan ve gereksinim sahibi vatandaşlara ulaştırılması dilenen barınma, yakacak, çocuk eğitim ve kira gibi yardımlardır. Maddi hali iyi olmayan ve kira öderken güçlük çeken vatandaşlara verdiği kira yardımının asıl hedefi evsiz olan kişilerin barınma yardımını karşılamasına destek olmak.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Kira yardım desteğini alabilmek amacıyla ilk şart, kira desteği müracaatı yapan bireyin kaldığı hane gelirlerinin tespit edilen bir rakamın altında olması ve kira yardım parasına muhtaç olması gerekiyor. Kira yardımı alabilmek amacıyla bu şartın dışında müracaat yapan bireyin emekli, dul, yetim, ya da ölüm aylığı almaması gerekiyor. Hem de sigortalı olarak bir yerde çalışan ve maaşını alan bir şahsa de kira yardımı verilmiyor.