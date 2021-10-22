Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.10.2021 15:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2021 15:33
    ABONE OL

    Rusya Merkez Bankası faiz artırdı! 1 dolar 71 ruble seviyesinde işlem görüyor

    Rusya Merkez Bankası politika faizini beklentilerin üzerinde bir şekilde 75 baz puan artırdı. Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, haftalık repo ihalesi faiz oranı yüzde 6,75'ten yüzde 7,50'ye çıkarıldı. Piyasa beklentisi 50 baz puan artış olacağı yönündeydi. Haberin detayları...

    Rusya Merkez Bankası faiz artırdı

    Rusya Merkez Bankası (CBR), enflasyondaki yükselişin etkisiyle politika faizinde 75 baz puan artırıma gitti.

    Bankadan yapılan açıklamaya göre, haftalık repo ihalesi faiz oranı yüzde 6.75'ten yüzde 7.50'ye çıkarıldı. Ortalama piyasa beklentisi 50 baz puan artırım geleceği yönündeydi.

    Rusya'da son olarak yıllık enflasyon yüzde 7.4 olarak açıklanmıştı.
        MOSSAD’a bilgileri Zürih’te verdim
        Haberler Ekonomi Rusya Merkez Bankası faiz artırdı! 1 dolar 71 ruble seviyesinde işlem görüyor
            SON DAKİKA