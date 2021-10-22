Rusya Merkez Bankası faiz artırdı! 1 dolar 71 ruble seviyesinde işlem görüyor

Bankadan yapılan açıklamaya göre, haftalık repo ihalesi faiz oranı yüzde 6.75'ten yüzde 7.50'ye çıkarıldı. Ortalama piyasa beklentisi 50 baz puan artırım geleceği yönündeydi.
Rusya'da son olarak yıllık enflasyon yüzde 7.4 olarak açıklanmıştı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, haftalık repo ihalesi faiz oranı yüzde 6.75'ten yüzde 7.50'ye çıkarıldı. Ortalama piyasa beklentisi 50 baz puan artırım geleceği yönündeydi.
Rusya'da son olarak yıllık enflasyon yüzde 7.4 olarak açıklanmıştı.
Öte yandan 1 dolar 71 ruble seviyesinde işlem görüyor.