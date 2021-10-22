Devletten ücretsiz elektrik! Anında ödeme yapılıyor! Devlet elektrik yardımı 2021 PTT başvurusu ve sorgulama

Dar gelirli aileler, gelir durumlarını belgeleyerek gereksinimi bulunduğu alanlarda, devletin sunmuş bulunduğu barınmadan giyime, yiyecekten eğitime kadar pek çok alanda parasal destek alabilmektedir. Bu desteklerin yanı sıra bilhassa pandemi döneminde yapılan elektrik fatura ödeme desteği ardından e-Devlet'ten elektrik yardımı müracaatı nasıl yapılır, PTT elektrik yardımı sorgulama e-Devlet üzerinden yapılır mı, elektrik yardımı müracaatı formu doldurma adımları dahilinde elektrik yardımı ne kadar? 2021 yılında merak edilmektedir. Sizler amacıyla hazırladığımız devlet elektrik yardımı PTT müracaat ve sorgulama adımlarını anında inceleyerek bilgi alabilirsiniz.
Elektrik Tüketim Desteği 2021
Elektrik faturası desteği düzenli sosyal yardım programlarından veya engelli yaşlı aylığından faydalanan ihtiyaç sahibi TC vatandaşlarına veriliyor. Bu kişiler elektrik tüketim desteğinden yararlanabilir. İhtiyaç sahibi hanelerin elektrik tüketimi belirlenen kw/saat limitine kadar karşılanır.
Elektrik desteği yardımı, ihtiyaç sahibi aileler içinde ki başvuruda bulunan vatandaşın gelir durumuna bakılarak sağlanıyor. Hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 1'inden az olması şartı aranıyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 TL oldu. Dört kişilik ailenin gelirinin 3.409 TL'nin altında olması gerekiyor
Başvuruya gerek olmaksızın ödemeler hak sahiplerinin adına, Bakanlık tarafından PTT aracılığıyla yapılır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Elektrik Faturası Devlet Desteği
Ülkemizde asgari ücret ile geçinmek zorunda olan pek çok aile vardır. Ev kirası, çocukların okulu, mutfak masrafı, derken bir de üzerine faturalar eklenince işin içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Vatandaşlarımız bu anlamda devletin verdiği destekler ile derin bir nefes almaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen gıda, barınma, konut, yakacak ve eğitim desteklerine bir yenisi daha eklenerek vatandaşlara devlet elektrik desteği yardımı da verilmektedir.
Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama sonrası 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkında karar gereği Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.