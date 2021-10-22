Devletten ücretsiz elektrik! Anında ödeme yapılıyor! Devlet elektrik yardımı 2021 PTT başvurusu ve sorgulama

PTT Elektrik Yardımı Başvurusu e-Devlet Üzerinden Nasıl Yapılır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu doğrultusundan kullandırılan PTT elektrik yardım desteği başvuruları e-Devlet üzerinden de yapılmaktadır. Başvuru şartlarından bir tanesi ailenin sosyal yardım programlarından yararlanıyor olmasıdır. Bu sebep ile elektrik yardımı müracaatı formu doldurmadan evvelce e-Devlet üzerinden Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti müracaatını tamamlayarak, sosyal desteklere hak kazanılması gerekmektedir. e-Devlet ile PTT elektrik yardımı müracaatı gerçekleştirmek amacıyla;

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile eş güdümlü sisteme giriniz.

Arama kısmından Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu sayfasına erişim sağlayın.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak sosyal ve ekonomik yardımlardan yararlanabilmek amacıyla lüzumlu olan verileri girerek e-Devlet elektrik yardımı müracaatı işleminizi tamamlayın.