Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.10.2021 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.10.2021 09:35
    ABONE OL

    Devletten ücretsiz elektrik! Anında ödeme yapılıyor! Devlet elektrik yardımı 2021 PTT başvurusu ve sorgulama

    Faturalarını ödemekte güçlük çeken yardım etmeye muhtaç aileler doğrultusundan e-Devlet elektrik yardımı müracaatı nasıl yapılır, kimler başvurabilir, şartları nelerdir, 2021 elektrik yardım desteği ne kadar, ne vakit yatırılacak? araştırılmaktadır. İşte devlet elektrik yardımı PTT müracaatı, lüzumlu olan evraklar, sorgulama ekranı ve elektrik yardımına dair bütün detaylar!

    takvim.com.tr
    Anında ödeme yapılıyor! Devletten ücretsiz elektrik!

    Dar gelirli aileler, gelir durumlarını belgeleyerek gereksinimi bulunduğu alanlarda, devletin sunmuş bulunduğu barınmadan giyime, yiyecekten eğitime kadar pek çok alanda parasal destek alabilmektedir. Bu desteklerin yanı sıra bilhassa pandemi döneminde yapılan elektrik fatura ödeme desteği ardından e-Devlet'ten elektrik yardımı müracaatı nasıl yapılır, PTT elektrik yardımı sorgulama e-Devlet üzerinden yapılır mı, elektrik yardımı müracaatı formu doldurma adımları dahilinde elektrik yardımı ne kadar? 2021 yılında merak edilmektedir. Sizler amacıyla hazırladığımız devlet elektrik yardımı PTT müracaat ve sorgulama adımlarını anında inceleyerek bilgi alabilirsiniz.

    Elektrik Tüketim Desteği 2021

    Elektrik faturası desteği düzenli sosyal yardım programlarından veya engelli yaşlı aylığından faydalanan ihtiyaç sahibi TC vatandaşlarına veriliyor. Bu kişiler elektrik tüketim desteğinden yararlanabilir. İhtiyaç sahibi hanelerin elektrik tüketimi belirlenen kw/saat limitine kadar karşılanır.

    Elektrik desteği yardımı, ihtiyaç sahibi aileler içinde ki başvuruda bulunan vatandaşın gelir durumuna bakılarak sağlanıyor. Hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 1'inden az olması şartı aranıyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 TL oldu. Dört kişilik ailenin gelirinin 3.409 TL'nin altında olması gerekiyor

    Başvuruya gerek olmaksızın ödemeler hak sahiplerinin adına, Bakanlık tarafından PTT aracılığıyla yapılır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Elektrik Faturası Devlet Desteği

    Ülkemizde asgari ücret ile geçinmek zorunda olan pek çok aile vardır. Ev kirası, çocukların okulu, mutfak masrafı, derken bir de üzerine faturalar eklenince işin içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Vatandaşlarımız bu anlamda devletin verdiği destekler ile derin bir nefes almaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen gıda, barınma, konut, yakacak ve eğitim desteklerine bir yenisi daha eklenerek vatandaşlara devlet elektrik desteği yardımı da verilmektedir.

    Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama sonrası 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkında karar gereği Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

        PTT Elektrik Yardımı Başvurusu e-Devlet Üzerinden Nasıl Yapılır?

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu doğrultusundan kullandırılan PTT elektrik yardım desteği başvuruları e-Devlet üzerinden de yapılmaktadır. Başvuru şartlarından bir tanesi ailenin sosyal yardım programlarından yararlanıyor olmasıdır. Bu sebep ile elektrik yardımı müracaatı formu doldurmadan evvelce e-Devlet üzerinden Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti müracaatını tamamlayarak, sosyal desteklere hak kazanılması gerekmektedir. e-Devlet ile PTT elektrik yardımı müracaatı gerçekleştirmek amacıyla;

        T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile eş güdümlü sisteme giriniz.

        Arama kısmından Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu sayfasına erişim sağlayın.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak sosyal ve ekonomik yardımlardan yararlanabilmek amacıyla lüzumlu olan verileri girerek e-Devlet elektrik yardımı müracaatı işleminizi tamamlayın.

        Elektrik Faturası Devlet Desteği Başvuru Evrakları Nelerdir?

        Elektrik faturası desteğinden yararlanmak amacıyla müracaat edilen kuruma alttaki evrakların teslim edilmesi gerekmektedir.

        Vakıftan ya da il müdürlüklerinden temin edilecek olan müracaat dilekçesi

        Başvuran şahsın kendisine ve eşine ait olan T.C. kimlik belgesi fotokopisi

        Elektrik faturalarınız

        Vakıf doğrultusundan yardım şekline göre değişik belgeler de talep edilebilmektedir. Ailenin gelir hali nokta ehemmiyet kazanmaktadır. Sosyal yardımların dar gelirli ailelere verilmesinin kararını veren heyet, ailenin parasal haline ve yaşantısına bakmak hedefi ile detaylı incemeler yapmaktadır. Birey başına düşen gelirin ise belirti edilen sınırda olması gerekmektedir. Bu sebep ile yüksek bir olasılık ile gelir belgesi de talep edilebilmektedir.

        Elektrik Faturası Maaş Alan Kişinin Üzerine Mi Olacak?

        Hayır, elektrik faturası için isim zorunluluğu aranmıyor.

        Ancak maaş alan kişi ayda bir kere elektrik faturası indiriminden yararlanabiliyor. Yani sosyal yardım maaşı, engelli maaşı ya da evde bakım maaşı gibi düzenli devlet yardımı alan kişinin her ay bir elektrik faturası için indirim alma hakkı bulunuyor. Faturanın maaş alan kişinin üzerine olması şartı bulunmuyor. Sistem elektrik yardımını kimlik numarasına göre otomatik olarak tanımlıyor, kişinin herhangi bir şekilde elektrik yardımı başvurusu yapmasına gerek olmuyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meteoroloji gün verdi uyardı! Yağışlar geri geliyor
        Haberler Ekonomi Devletten ücretsiz elektrik! Anında ödeme yapılıyor! Devlet elektrik yardımı 2021 PTT başvurusu ve sorgulama
            SON DAKİKA