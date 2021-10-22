Faiz indirmede sıra kamu bankalarında! İş dünyasında çağrı geldi

KISIR DÖNGÜYÜ KIRMAMIZ LAZIM

Yatırım ve üretimin önündeki en büyük engelin faiz olduğunu belirten Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Genel Başkanı Ayhan Karahan, kamu bankalarına faiz indirimine öncülük etmesi çağrısında bulundu. Karahan, "Kamu bankalarından faiz indirimine uymalarını istiyoruz. Finansman maliyetleri düşsünki üretim ve yatırım devam edebilsin. Bu konuda yaşanan kısır döngüyü kırmak için kamu bankalarının elini taşın altına koymasını istiyoruz. Merkez Bankası'nın sözü kamu bankalarına geçmeyecekse piyasaya nasıl etki edecek" dedi.

SEKTÖRÜN YÜZDE 45'İ KAMUDA

Türk Bankacılık Sektöründe Haziran 2021 itibarıyla; 34 Mevduat, 14 Kalkınma ve Yatırım ve 6 Katılım Bankası olmak üzere toplam 54 banka faaliyet gösteriyor. Kamu bankalarının toplam bankacılık sektöründen aldığı pay yüzde 45'i buluyor. Yerli özel bankaların payı %30, yabancı bankaların payı ise %25 civarında. Büyüklük bakımından da Türkiye'nin en büyük üç bankası ise Ziraat, Halk ve Vakıf olarak sıralanıyor. Sektörün yüzde 45'ini oluşturan kamu bankalarının kredi maliyetlerini düşürmesinin diğer bankaları da indirime zorlayacağı belirtiliyor.