Faiz indirmede sıra kamu bankalarında! İş dünyasında çağrı geldi

Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indiriminin piyasaya yansıması için gözler bankalara çevrildi. Eylüldeki 100 baz puanlık indirimin ardından faizde bu ay 200 baz puan daha indirim yapan Merkez Bankası; yatırım, üretim ve istihdam ile ihracatı önceleyen bir karar aldı. Türkiye'ye yönelen yoğun ürün talebinin karşılanması için Türk iş dünyasının yanın da olduğunu ortaya koyan Merkez Bankası'nın yaptığı hamlenin boşa çıkmaması için özellikle kamu bankalarına büyük iş düşüyor.
MB'NİN KARARI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL
Yeni Şafak'ın haberine göre kredi faizlerini acilen aşağı çekme konusunda kamu bankalarının öncü olması gerektiğini belirten iş dünyası; hem ticari hem tüketici kredilerinde faizlerin aşağı çekilmesini istiyor. Merkez Bankası'nın yaptığı indirimin tek başına yeterli olmadığını belirten iş dünyası temsilcisi isimler, "Kaybedilecek zaman yok. Faiz indirimleri pazartesinden itibaren başlamalı" çağrısında bulundu.
BÜTÜN BANKALAR GEREĞİNİ YAPMALI
Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimini iş dünyası olarak yadırgamadıklarını belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, bu kararla yatırım ikliminin iyileşeceğini ve son iki çeyrekte GSYH'da kaydedilen büyümeye ciddi katkı veren yatırımların önümüzdeki dönemde de gelişmesini sürdüreceğine inandıklarını ifade etti. Merkez Bankası'nın aldığı indirim kararlarının aynı ölçüde piyasa faizlerine yansıtılmadığına dikkat çeken Asmalı, "Kamu bankalarının öncülüğünde bütün bankalarımızın elini taşın altına koyması gerektiğini ve ivedilikle kredi maliyetlerini azaltarak reel sektörün önünü açmaları gerekir. Mevcut kredi maliyetlerinin yüksek seviyesi, yatırımcılarımızı ve sanayicilerimizi zor durumda bırakmaktadır. Düşük faiz, artan yatırımlar, büyüme ve enflasyonla mücadeleyi birlikte gözeten bir politikayı destekliyoruz" dedi.