Azılı Türkiye düşmanı Steve Hanke faiz indirimi sonrası çıldırdı! Başkan Erdoğan'a iftira attı

Hanke sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Türk lirası, TCMB'nin 200 baz puanlık politika faiz indirimi açıklamasının ardından bugün 9,52 TL/USD ile rekor düşük seviyede kapattı. Erdoğan'ın düşük faiz oranlarındaki mantıksız ısrarı lirayı batırıyor ve bugün çarpıcı bir şekilde %28.4/yıl olarak ölçtüğüm enflasyonu körüklüyor." sözlerini sarf etti.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI EKONOMİMİZİ KÖTÜLEMEYE BAŞLADI