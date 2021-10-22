Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.10.2021 17:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2021 17:27
    ABONE OL

    Azılı Türkiye düşmanı Steve Hanke faiz indirimi sonrası çıldırdı! Başkan Erdoğan'a iftira attı

    Türkiye düşmanı olduğu bilinen Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Ekonomi Profesörü Steve Hanke, Merkez Bankası'nın 2 puanlık faiz indirimi kararı sonrası adeta çıldırdı. Karar sonrası sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Hanke, faiz düşürülmesinin enflasyonu körükleyeceğini iddia etti. Hanke geçtiğimiz yıl, ABD'nin uydu devleti Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İngilizce yayın yapan gazetesi The National'ın küstah karikatürünü paylaşıp Başkan Erdoğan'ın Akdeniz'de "provokasyon" yaptığını iddia etmişti. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Steve Hanke faiz indirimi sonrası çıldırdı

    Türkiye hakkında devamlı yanlış bilgi veren ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hasmane tutum besleyen Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Ekonomi Profesörü Steve Hanke Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz kararına karşı algı operasyonuna girişti.

    Hanke sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Türk lirası, TCMB'nin 200 baz puanlık politika faiz indirimi açıklamasının ardından bugün 9,52 TL/USD ile rekor düşük seviyede kapattı. Erdoğan'ın düşük faiz oranlarındaki mantıksız ısrarı lirayı batırıyor ve bugün çarpıcı bir şekilde %28.4/yıl olarak ölçtüğüm enflasyonu körüklüyor." sözlerini sarf etti.

    DARBE GİRİŞİMİ SONRASI EKONOMİMİZİ KÖTÜLEMEYE BAŞLADI

    Türk ekonomisi hakkında çarpık ve yanlış bilgiler vererek uluslararası yatırımcıları etkilemeye çalışan Hanke, özellikle son yıllarda dış politikada ofansif stratejiye geçen Türkiye'yi sürekli kötülemeye başladı.

    HANKE FETÖ'NÜN YANINDA: DARBEYİ GÜLEN YAPMADI ERDOĞAN YAPTI

        Hanke, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden 3 gün sonra darbe girişimini ABD'de korunan firari teröristbaşı Fetullah Gülen'in değil, Başkan Erdoğan'ın yaptığı iftirasında bulunmuştu.

        KARA SULARIMIZDA GÖZÜ VAR!

        Geçtiğimiz yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) İngilizce yayın yapan The National adlı gazete, kendi ülkelerinin bayrakları olan tişörtler giyen Bşakan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in karikatürünü paylaşmıştı.

        Karikatürü Twitter hesabında paylaşan Steve Hanke, Başkan Erdoğan'ın Akdeniz'de "provokasyon" yaptığını ileri sürmüştü.

        BAE'NİN ALÇAKLIĞI

            Hadsiz karikatürde Başkan Erdoğan'ın, elinde keşif anlamına gelen "Exploration" yazılı gazete yer alıyor. Yunanistan'ın gerçek dışı iddiaları resmedilerek Türkiye'nin, Yunan karasularında sismik araştırmalar yaptığı imasında bulunuluyor. Oysa Türkiye Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (BMDHS) uyarak kendi Kıta sahanlığı hakları çerçevesinde Münhasır Ekonomik Bölge'sini (MEB) çizmişti.

            Öte yandan Hanke, Ronald Reagan'ın ABD başkanlığı döneminde Beyaz Saray'ın da Ekonomik Danışmanlar Konseyi başekonomisti idi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Durakoğlu’ndan darbe iması
            Haberler Ekonomi Azılı Türkiye düşmanı Steve Hanke faiz indirimi sonrası çıldırdı! Başkan Erdoğan'a iftira attı
                SON DAKİKA