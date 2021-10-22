Azılı Türkiye düşmanı Steve Hanke faiz indirimi sonrası çıldırdı! Başkan Erdoğan'a iftira attı

Türkiye hakkında devamlı yanlış bilgi veren ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hasmane tutum besleyen Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Ekonomi Profesörü Steve Hanke Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz kararına karşı algı operasyonuna girişti.
Hanke sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Türk lirası, TCMB'nin 200 baz puanlık politika faiz indirimi açıklamasının ardından bugün 9,52 TL/USD ile rekor düşük seviyede kapattı. Erdoğan'ın düşük faiz oranlarındaki mantıksız ısrarı lirayı batırıyor ve bugün çarpıcı bir şekilde %28.4/yıl olarak ölçtüğüm enflasyonu körüklüyor." sözlerini sarf etti.
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