Çiftçiye nefes aldıracak destek! Ödeme takvimi belli oldu

TBMM Genel Kurulu, gıda enflasyonu ve spekülasyonu ile mücadele konusunda hazırlanan düzenlemeler arasında yer alan, tarım başta olmak üzere kooperatifleri yeniden yapılandıran yasayı kabul etti. Yasa, kadın ve engelli kooperatiflerinin desteklenmesi, çiftçi borç ödemelerinin ötelenmesi gibi önemli değişiklikler içiyor.
BİR AY ERTELENDİ
Yasanın görüşmeleri sırasında önerge ile Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından yapılandırmaya esas tutarın taksitlendirilmesi halinde yüzde 30'luk peşinatın ödeme tarihi, bu ay sonundan kasım ayı sonuna ertelendi.
Kalan tutarın taksitlerinin ödemesi de 2022 yılının ekim ayı yerine kasım ayında başlayacak. Kooperatiflerin harcamaları şeffaf hale gelecek. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, gelir gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporları, ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenebilecek.