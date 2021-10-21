Maaşlara yüzlerce lira zam müjdesi! Milyonlarca kişinin gözü bu haberdeydi! 7 bin 492 liradan 7 bin 809 liraya çıkacak

Emeklilere senede iki kere zam yapılmaktadır. Bu zamlar ise belirlenirken 6 aylık enflasyon seviyesine bakılır. TÜİK geçen zamanlarda 3 aylık enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Merkez Bankası'nın tahminine göre en yüksek bir yerden emekli maaşı alan şahıslara 634 TL zam aniden gelebilir. İşte 2022 senesi başında emeklilerin maaşında olacak değişiklikler… 1500 TL emekli maaşı alan bir vatandaş şayet zam seviyesi yüzde 8,46 olursa maaşı 1626 TL'ye yükselecek. Eğer ki zam seviyesi yüzde 4,23'te kalırsa maaşı 1563 TL olacak.
SSK VE BAĞKUR EMEKLERİNİN MAAŞLARI YÜZDE 8,46'YA ULAŞACAK
Geçtiğimiz zamanlarda Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Emeklilere yapılacak Ocak zammı amacıyla ise Ekim, kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon rakamlarının sonrasında net bir şekilde belli olacak. Fakat ön görülen rakamlara bakıldığında, emeklilerinin Ocak ayında zammı TÜFE'ye göre yüzde 4,23 olurken, enflasyon tahminine göre yüzde 8.46'ya ulaşacak. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN GELİRİNDE 317 TL'YE VARAN ARTIŞ OLACAK
Bu sene 2 kez zam, 2 kez de ikramiye alan emekliler gözünü Ocak ayında yapılacak zamma çevirdi. 2021 senesi sonucunda 6 aylık enflasyon rakamları açıklanacak ve zam da buna göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bilgilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4,23 olarak gerçekleşti. Kesin miktar amacıyla geriye Ekim, Kasım ve Aralık bilgileri kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 317 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 7 bin 809 liraya çıkacak.