Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.10.2021 08:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2021 08:44
    ABONE OL

    EYT ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 22 Ekim EYT son dakika masada! Emeklilikte Yaşa Takılanları heyecanlandıran gelişme

    Yaklaşık 700 bin vatandaşı ilgilendiriyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) AK Parti'nin gündeminde… Emekliliği bekleyen yüzbinlerce EYT'li amacıyla rapor hazırlandı. AK Parti'nin, bilhassa erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi hususları tekrar değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Ekim 1999 sigorta (Emekli Sandığı) başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 7000 prim günü ve 58 yaş ya da 4500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş şartlarını sağlamalısınız. Peki, EYT'de son hal ne? EYT çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı son gelişmeler…

    Emeklilikte Yaşa Takılanları heyecanlandıran gelişme! EYT son dakika...

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) uzun bir süredir gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak tanınan bu kesim, geride bıraktığımız seneler süresince detaylı platformlarda seslerini duyurmaya çalışırken, yaşanan yeni gelişme EYT'lilerde heyecana sebep oldu. Bu anlamda. AK Parti'nin sahadan gelen eleştiriler sonrasında hazırladığı raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi hususları dile getirdiği belirtildi.

    21 EKİM EYT SON DAKİKA MASADA! EYT NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE ÇIKACAK?

    Ankara'dan gelen kulis bilgilerine göre EYT ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Elde edilen bilgilere göre emeklilikle ilgili tüm sorunların çözüleceği ifade ediliyor. Bu anlamda sayıları 700 bini bulan EYT'lileri büyük bir heyecan sarmış durumda. Bilindiği gibi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 1999 yılı öncesinde işe girişte kadınlarda 5 bin prim günü ve 20 hizmet yılıyla, erkeklerde de 5 bin prim günü ve 25 hizmet yılıyla emekli olma şartına sahipti. 8 Eylül 1999'da 4447 sayılı kanunun ilanıyla emeklilik şartlarına üçüncü bir yaş haddi eklenmişti.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    EYT SON DAKİKA TÜM GELİŞMELER İÇİN TIKLAYINIZ

    KİMLER EYT'Lİ SAYILIYOR

    Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Ekim 1999 sigorta (Emekli Sandığı) başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 7000 prim günü ve 58 yaş ya da 4500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş şartlarını sağlamalısınız.

        EYT YASASI ÇIKARSA EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

        EYT yasası ile konuya ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilirse, 1999 yılındaki 4447 sayılı Kanunun kabulünden önce işe giren ve şu anda Emeklilikte Yaşa Takılanlar grubuna dahil olan kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartıyla eş güdümlü 5 bin prim gün ödeme koşulunu yerine getirerek emekli olma imkanı bulacak.

        EYT yasasının yaklaşık 1 milyonu kamu çalışanı olmak üzere 6 milyon kişiyi direkt etkilemesi bekleniyor. Yasanın çıkması durumunda ilk faydalanacak çalışan sayısı ise 700 bin civarında.

        EYT NEDİR?

        EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu.

        Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi.

        2008'de yapılan bir diğer yasa değişikliğiyle emeklilik için gereken yaş sınırı bir kez daha yükseltildi.

        Kadın ve erkek çalışanlar için emeklilik yaşını 65'te eşitlemesi öngörülen sistem uyarınca, halen çalışmakta olanların emeklilik yaşı da prim günlerinin dolmasına rağmen yükselmiş oldu. Mevcutları çalışanlara yönelik olarak da işleyen düzenlemeyle birlikte, emeklilikte yıl şartını doldurmasını kısa süre kalanlar da emekli aylığı almak için bir süre beklemek durumunda kaldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li Yavaş’tan skandal harcama!
        Haberler Ekonomi EYT ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 22 Ekim EYT son dakika masada! Emeklilikte Yaşa Takılanları heyecanlandıran gelişme
            SON DAKİKA