EYT ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 22 Ekim EYT son dakika masada! Emeklilikte Yaşa Takılanları heyecanlandıran gelişme

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) uzun bir süredir gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak tanınan bu kesim, geride bıraktığımız seneler süresince detaylı platformlarda seslerini duyurmaya çalışırken, yaşanan yeni gelişme EYT'lilerde heyecana sebep oldu. Bu anlamda. AK Parti'nin sahadan gelen eleştiriler sonrasında hazırladığı raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi hususları dile getirdiği belirtildi.
21 EKİM EYT SON DAKİKA MASADA! EYT NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE ÇIKACAK?
Ankara'dan gelen kulis bilgilerine göre EYT ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Elde edilen bilgilere göre emeklilikle ilgili tüm sorunların çözüleceği ifade ediliyor. Bu anlamda sayıları 700 bini bulan EYT'lileri büyük bir heyecan sarmış durumda. Bilindiği gibi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 1999 yılı öncesinde işe girişte kadınlarda 5 bin prim günü ve 20 hizmet yılıyla, erkeklerde de 5 bin prim günü ve 25 hizmet yılıyla emekli olma şartına sahipti. 8 Eylül 1999'da 4447 sayılı kanunun ilanıyla emeklilik şartlarına üçüncü bir yaş haddi eklenmişti.
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KİMLER EYT'Lİ SAYILIYOR
Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Ekim 1999 sigorta (Emekli Sandığı) başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 7000 prim günü ve 58 yaş ya da 4500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş şartlarını sağlamalısınız.