Otoparklarda kurallar değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla birlikte Otopark Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre yeni yapılacak 250 metrekareden az arazisi olan binalardaki otopark ihtiyacı, bölge otoparklarından veya yol boyu otoparkı ile cep otoparkı yöntemleriyle karşılanacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:
"Afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark ihtiyacı karşılanmadığı tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin yüzde 25'inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanır.
Bu yapılara ait otopark yerleri bölge otoparkından karşılanacak şekilde idarelerce planlanır.