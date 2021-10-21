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    • Ekonomi
    • 21.10.2021 14:04
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    • 21.10.2021 14:11
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    MB faiz kararı sonrası son dakika dolar, euro ve altın fiyatları! 21 Ekim gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL?

    Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sona erdi. Piyasaların gözü son dönemde artışa geçen dolar, euro ve altın fiyatları için Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Ekim ayına yönelik faiz kararının belli olmasıyla döviz kurlarının seyri de değişecek. Bu kapsamda yatırımcılar ve ekonomi gündemini sıkı takip edenler dolar, euro ve altın fiyatlarında yaşanan son durumu araştırmaya başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro ve altın kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım altın kaç lira oldu? İşte anlık fiyatlar!

    takvim.com.tr
    Faiz kararı sonrası CANLI dolar, euro ve altın fiyatları!

    Faiz kararı sonrası dolar, euro ve altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler sıkı takibe alınıyor. Son dönemde döviz kuru ve altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik gözlemleniyor. Gram altındaki yükselişin dolar bazlı olması nedeniyle faiz kararı sonrası döviz kurunun nasıl bir tepki verdiği araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Faiz kararı sonrası dolar, euro ve altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? 21 Ekim gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? İşte tüm merak edilenler!

    FAİZ KARARI

    Son dakika haberi...Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için toplandı. Piyasaların merakla beklediği TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim 2021 toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararı açıklamasını yaptı. Buna göre TCMB, 200 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 16'ya çekti.

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI ALTIN DOLAR - EURO FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Dolar rekor kırarak 9,48'e ulaştı.

    1 Dolar: 9.48 TL
    1 Euro: 11.05 TL

    ALTIN

    Gram altındaki yükselişin dolar bazlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle gramda yüksek seviyeler test ediliyor. Şu anda 533 TL'ye yükseldi.

    TCMB'nin bir sonraki toplantısı 18 Kasım'da gerçekleştirilecek.

    Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri, salgının etkisiyle gerilemeye başlamıştır. Aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır.

    Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir.

    Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

    Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında bir toparlanma gözlenmektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.

        Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir.

        Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir. Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için güçlendirilen makroihtiyati politika çerçevesinin olumlu etkileri gözlenmeye başlamıştır. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir.

        Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir. Kurul, ayrıca iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı almıştır.

        TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir.

        Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

        GÜNCEL ALTIN YORUMU!

        Koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasıyla beraber, yatırımcılar güvenli limanlara sığındı. Güvenli liman denilince akla ilk gelen 'sarı maden' olduğundan, bu süreçte Altın Fiyatları tarihi yüksek seviyeleri gördü. Altının ons fiyatı, 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırarken; ons gümüş fiyatları da bu yükselişe eşlik etti.

        Ayrıca içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, küresel piyasalarda yeni yatırımcı sayısı hızlı bir artış gösterirken; bu durum altın fiyatları, kripto para piyasaları ve hisse senedi piyasalarında rekor seviyelerin yaşanmasını sağladı. Bunun bir getirisi olarak, yerli yatırımcının da Gram Altın talebi artarken, Türkiye artan bu altın talebini karşılayabilmek için altın ithalatını artırdı.

        2021 yılına geldiğimizde, pandemi koşullarında başlayan normalleşme adımlarıyla beraber, yatırımcıların risk iştahı yükselmeye başladı ve bu da dolayısıyla yatırımcıların altına olan ilgisini azalttı. 2020 yılında tabiri caizse altına hücum eden yatırımcının, 2021 yılına geldiğimizde özellikle geçtiğimiz 4 ayda fiyatlarda yaşanan yatay hareketlerin etkisiyle de altına 'kırgın' olduğu gözlemleniyor.
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        Haberler Ekonomi MB faiz kararı sonrası son dakika dolar, euro ve altın fiyatları! 21 Ekim gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL?
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