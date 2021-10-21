MB faiz kararı sonrası son dakika dolar, euro ve altın fiyatları! 21 Ekim gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL?

Faiz kararı sonrası dolar, euro ve altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler sıkı takibe alınıyor. Son dönemde döviz kuru ve altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik gözlemleniyor. Gram altındaki yükselişin dolar bazlı olması nedeniyle faiz kararı sonrası döviz kurunun nasıl bir tepki verdiği araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Faiz kararı sonrası dolar, euro ve altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? 21 Ekim gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? İşte tüm merak edilenler!
FAİZ KARARI
Son dakika haberi...Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için toplandı. Piyasaların merakla beklediği TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim 2021 toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararı açıklamasını yaptı. Buna göre TCMB, 200 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 16'ya çekti.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI ALTIN DOLAR - EURO FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Dolar rekor kırarak 9,48'e ulaştı.
1 Dolar: 9.48 TL
1 Euro: 11.05 TL
ALTIN
Gram altındaki yükselişin dolar bazlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle gramda yüksek seviyeler test ediliyor. Şu anda 533 TL'ye yükseldi.
TCMB'nin bir sonraki toplantısı 18 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri, salgının etkisiyle gerilemeye başlamıştır. Aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır.
Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir.
Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.
Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında bir toparlanma gözlenmektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.