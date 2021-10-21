EYT kanunu çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak? İşte EYT'de en çok konuşulan 5 formül
Yüz binlerce kişi EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili çıkacak kanunu bekliyor. Önceki yıllarda da sürekli olarak gündeme gelen ve işin mali-idari boyutunda çalışmalar yapılan EYT ile ilgili henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Ancak sorunun çözümlenebilmesi için birçok formül üzerinde duruluyor. Bu formüllerden 5 tanesi ise daha ön planda olarak görülüyor. Takvim.com.tr olarak EYT ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik...
Kendilerine Emeklilikte Yaşa Takılanlar adını veren sigortalılar bu günlerde kendileri için bir emeklilik yasasının çıkmasını bekliyor. Daha önceki yıllarda da sık sık gündeme gelen ve bu konuda mali ve idari boyutuyla ilgili çalışmalar yapılan EYT konusunda henüz kesinleşmiş bir durum yok. Ancak birçok formül üzerinde duruluyor.
SORUN NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Bu çalışanlar ilk sigorta olduklarında kendilerine kadın ise 20 erkek ise 25 yıllık hizmet süresini tamamladıklarında emekli olabilecekleri söylenmişti.
SSK'nın bu zor durumunu düzeltmek adına bu kez 1999 yılında bir yasa çıkartılarak emeklilik için kademeli olarak yaş kriteri getirildi. Buna göre kadınların 20 yıllık sigortalılık süresine ek olarak işe girdiği tarihe göre belli bir primi ve belli bir yaşı doldurması gerekti. Buna göre de yaş şartı 38 ile 56 arasında belirlendi.