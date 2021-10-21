Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.10.2021 15:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2021 16:00
    ABONE OL

    En az ilkokul mezunlarına 12 ay ödemesiz 150.000 TL ödeme! İşte başvuru şartları ve başvuru yeri

    HalkBank, 12 ay ana para ödemesiz ideal faiz oranları ile 150 bin TL kredi veriyor. En az ilkokul mezunu ve 45 yaşını aşmamış (Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını ya da engelli olması halinde yaş koşulu 55) vatandaşlara yayılan kredi 60 ay varan vade olanağı sunuluyor. Banka krediye müracaatta bulunacaklar amacıyla şartları ve tanıttığı imkanlara dair bütün detayları ise resmi internet üzerinden duyurdu. İşte HalkBank Girişimci Kredilerine dair bütün detaylar...

    takvim.com.tr
    En az ilkokul mezunlarına 12 ay ödemesiz 150.000 TL ödeme! İşte başvuru yeri

    HalkBank en az ilkokul mezunu ve 45 yaşını aşmamış vatandaşlara özel 12 ay ödemesiz kredi kampanyası başlattı. 150 bin TL'ye kadar olan kredi 60 aya varan vade seçenekleri ile geri ödenecek. HalkBank, Girişimci Kredileri kampanyası kapsamında kredi kullanana vatandaşlar 12 ay boyunca ana para ödemesi gerçekleştirmeyecek. 1 yılın sonunda taksitler eşit vadeler ile alınmaya başlayacak. İşte 1 sene ödemesi girişimci kredisine dair detaylar.

    Girişimci Kredileri Kredisi Nedir?

    Girişimci Kredileri yeni iş kurman ve ekonomik hayata katılmak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranları ile sunulan kredi paketidir.

    Nasıl Başvuru Yapılır?

    HalkBank, Girişimci Kredileri ne telefon bankacılığı ve HalkBank şubeleri üzerinden şartları taşımanız halinde kolayca başvurabilirsiniz

    Kimler Başvurabilir?

    Başvuru tarihi itibariyle, 2 yılı aşmamak üzere ticari faaliyette bulunan veya herhangi bir faaliyeti ya da kendine ait bir işyeri olmayıp kendi işini kurmak isteyen girişimciler faydalanabilmektedirler.

    Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kurmuş olan, bu iş ile ilgili faaliyeti yürütme yeteneğine ve tecrübesine sahip olan,

    En az ilkokul mezunu,

    45 yaşını aşmamış (Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda yaş şartı 55)

    *Girişimci Kredilerimizden faydalanabilmek için şirket kuruluşunun tamamlanmış olması ve gerekli belgeler ile başvuru yapılması gerekmektedir.

    Krediye Başvurana Ek Avantajlar

    HalkBank krediye başvuranlara sunduğu imkanların yanı sıra işlerin büyütülmesi ve sürdürülebilmesi adına banka bünyesinde yer alan bazı imkanlardan da faydalandırıyor. İşte banka tarafından sunulan ek avantajlar; Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Bankacılık İşlem Muafiyeti ,

    Teknokent Kira Desteği,

    Uzman Danışmanlık Desteği,

    Halkbankkobi Gelişim Eğitim Desteği,

    Halkbankkobi Fırsatları,

        HALKBANK GİRİŞİMCİ KREDİSİ: 12 AY ERTELEMELİ, 60 AY VADELİ KREDİ VERİLECEK!

        Başlatılan kampanyalar arasında yer alan Halkbank girişimci kredileri ile kendi işini kurmak isteyen kişilere büyük destekler sağlandı. Bu kapsamda banka yapmış olduğu duyurular kapsamında;

        -Halk Girişimci Kredisi,

        -Genç Girişimci Kredisi,

        -Cesur Girişimci Kredisi,

        -Usta Girişimci Kredisi,

        -Tekno Girişimci Kredisi,

        -Girişimcilere Franchising Kredisi olmak üzere 6 farklı kredi desteği sağlayacak.

        KADIN GİRİŞİMCİLERE DE KREDİ DESTEĞİ SAĞLANACAK!

        Girişimci kredisi paketleri kapsamında işini kurmuş olan bayan girişimciler amacıyla azami 100 bin lira, 6 aydan daha kısa süredir etkinlik gösteren ya da yeni iş kuran bayan girişimcilere ise 50 bin lira kredi desteği sağlanacak.

        Verilen kredi paketleri kapsamında istihdamın teşvik edilmesi, ekonomiye katkı sağlanması ve üretimin arttırılması amaçlanıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa İpeği’ne can verecek yeni proje
        Haberler Ekonomi En az ilkokul mezunlarına 12 ay ödemesiz 150.000 TL ödeme! İşte başvuru şartları ve başvuru yeri
            SON DAKİKA