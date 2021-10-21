Kredi açıklaması geldi, faizler değişti! En makul teklif için bankalar yarışa girdi! 21 Ekim güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları!
21 Ekim güncel kredi faiz oranları! Merkez Bankası faiz kararının gündemde olması nedeniyle vatandaşlar tarafından güncel taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları araştırılmaya başlandı. Hayatın her alanında kullanmak üzere kredi çekecek olan yurttaşlar bankaların en güncel, hesaplı tekliflerini öğrenerek ona göre kararını vermek istiyor. Ekim ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde bankalar oranlarda tek tek değişikliğe giderken bazı bankalar ise herhangi bir değişiklik yapmadı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 2021 Ekim ayı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları güncel listesi...
21.10.2021 14:02
- Son Güncelleme: 21.10.2021 14:02
Kredi açıklaması geldi, faizler değişti! En makul teklif için bankalar yarışa girdi! 21 Ekim güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları! 2021 Ekim ayı amacıyla bankaların güncel kredi faiz oranları merak ediliyor. Pandemi döneminde nakit gereksinimi duyan yurttaşlar bankaların düzenlediği kampanyaları yakından takip ediyor. Bu anlamda banka banka konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi güncel faiz oranlarını haberimizde verdik.