Kredi açıklaması geldi, faizler değişti! En makul teklif için bankalar yarışa girdi! 21 Ekim güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları! 2021 Ekim ayı amacıyla bankaların güncel kredi faiz oranları merak ediliyor. Pandemi döneminde nakit gereksinimi duyan yurttaşlar bankaların düzenlediği kampanyaları yakından takip ediyor. Bu anlamda banka banka konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi güncel faiz oranlarını haberimizde verdik.