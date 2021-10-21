Avrupa kışı zor geçirecek: Dünyadaki enerji krizi enflasyonu tetikliyor! İşte tablolarla gerçekler

Doğaner şunları söyledi:

Merkez Bankası'nın faiz indirimini ya da sabit tutmasını bekliyorduk. Piyasa aslında bunu fiyatlıyordu. İndirim derken 50-100 baz puan olabilir deniliyordu fakat 200 baz puan yapıldı. Bu anlamda aslında piyasayı şaşırtan sürpriz bir karar ama kendisi adına çok kararlı bir karar. Oldukça önemli çünkü zaten Türkiye bir faiz indirim politikasına girmişti.

Merkez Bankası Başkanı da bunun sinyallerini veriyordu. Şimdi şöyle bir durum var; Bir yandan faiziniz yüksek bir yandan enflasyonunuz yüksek bir yandan kur yüksek bu ciddi bir yük… O yüzden bunun inmeye başlaması gerekiyor.

Merkez Bankası'nın bakacak olursanız 20 Ağustos 2020'de 8.25 olan politika faizi daha sonra tabi öncesinde Gezi'den önce daha aşağılardaydı yapılan ekonomik ve siyasi saldırılarla yükseldi. 8.25'den 19'a kadar çıkmıştı. Şahap Kavcıoğlu'nun gelişi ile birlikte bir miktar sabit tutuldu daha sonra faiz indirimi patikasına girmiş oldu. Ne diyor Merkez Bankası kararırında; "Yılsonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı kurul tarafından değerlendirilmiştir" ifadeleri yer alıyor.

DAHA RAHAT KREDİ SAĞLANMASI MÜMKÜN OLACAK

Merkez indirim yapabilir de tamamen bitirmiş de olabilir. Gelişmelere göre karar verilecek. Karara giren önemli cümlelerden biri her zaman olduğu gibi "Orta vadeli olarak yüzde 5 hedefine ulaşmak için tüm önlemleri alacağız. Ticari kredilerde daralma beklentinin ötesinde" diyor. Merkez Bankası… Aslında şu anda faiz indirilerek bankaların da faiz indirmesi ile daha rahat kredi sağlanması mümkün olacak.

Pandemi döneminde hatırlarsın çok önemli bir karar alınmıştı. Özellikle konut faizlerinde yüzde 1'in altına çekilmişti özellikle kamu bankaları eliyle ve o zaman inanılmaz bir ilgi olmuştu kredilere ekonomi de canlılığını yitirmemişti. Bu çok önemli aslında bizi pandemiden şuanda bile çıkaran bir karardı. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın çok önemli bir hamlesiydi.

Biz şuanda aslında o dönemde atılan adımların karşılığını almış oluyoruz. Onun da hakkını teslim edelim. Yüzde 16'ya aslında yüzde 15'e kadar da inebilir yılsonuna kadar. 2022 yılında da nasıl bir politika gözeteceğini göreceğiz.

Tabii bir de şöyle bir durum var enflasyon yüksek bunu düşürmek için atılacak adım enflasyonun indirilmesi yönündeki bir seferberlik çünkü bu sadece Merkez'in yapabileceği bir iş değil. Çok ciddi bir şekilde normalleşme ile birlikte dışarı çıktı halk ve ciddi bir tüketim. Biz buna intikam alışverişi diyoruz tabi bunun karşısında da bir intikam fiyatlaması gördük. Fiyatlamalarda öyle bir tablo var ki karşımızda fiyatlar almış başını gidiyor.

Bütün krizlerin üst üste olduğu geldiği bir dönemden geçiyoruz. Bütün dünya için söylüyorum bunu. Pandemi krizi var dolayısıyla üretim sıkıntısı var. Küresel iklim krizi erken bastı her tarafta sel, felaket dolayısıyla tarımda, tarlada üretim zarara uğradı.