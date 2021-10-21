Dünya Bankası uyardı: Yükselen enerji fiyatları enflasyon riski oluşturuyor

"SIKINTI TÜRKİYE İÇİN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Başkan Erdoğan geötiğimiz hafta Cuma namazı çıkışı enerji krizine ilişkin açıklama yapmıştı.

Erdoğan şunları söylemişti

"Biz tedbirlerimizi ciddi manada zaten aldık. Bundan sonraki süreçte de yine alıyoruz. Yani Azerbaycan'la yapılan bu anlaşmaların hepsi tedbire yöneliktir. Biliyorsunuz TANAP gibi bizim için bir rezervuar adeta söz konusu ama Rusya'yla olan anlaşmalarımız bu konuda çok çok hassas ve bu hassasiyetimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz.

Gerek Rusya'yla olsun gerek İran'la olsun gerek Azerbaycanlı olsun bu tür anlaşmalar bizim hamdolsun bu tür krizleri yaşamayacağımızın işaretidir.

Fakat sadece İngiltere değil tabii birçok batı ülkelerinde bu tür sıkıntılar devam ediyor. Hamdolsun, bizim şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Ama sıkıntı filan Türkiye için söz konusu değil."