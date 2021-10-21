12 ay ödemesiz en az ilkokul mezunlarına 150.000 TL ödeme! İşte başvuru şartları ve başvuru yeri

HalkBank, 12 ay ana para ödemesiz ideal faiz oranları ile 150 bin TL kredi veriyor. En az ilkokul mezunu ve 45 yaşını aşmamış (Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını ya da engelli olması halinde yaş koşulu 55) vatandaşlara yayılan kredi 60 ay varan vade olanağı sunuluyor. Banka krediye müracaatta bulunacaklar amacıyla şartları ve tanıttığı imkanlara dair bütün detayları ise resmi internet üzerinden duyurdu. İşte HalkBank Girişimci Kredilerine dair bütün detaylar...
Girişimci Kredileri Kredisi Nedir?
Girişimci Kredileri yeni iş kurman ve ekonomik hayata katılmak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranları ile sunulan kredi paketidir.
Nasıl Başvuru Yapılır?
HalkBank, Girişimci Kredileri ne telefon bankacılığı ve HalkBank şubeleri üzerinden şartları taşımanız halinde kolayca başvurabilirsiniz
Kimler Başvurabilir?
Başvuru tarihi itibariyle, 2 yılı aşmamak üzere ticari faaliyette bulunan veya herhangi bir faaliyeti ya da kendine ait bir işyeri olmayıp kendi işini kurmak isteyen girişimciler faydalanabilmektedirler.
Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kurmuş olan, bu iş ile ilgili faaliyeti yürütme yeteneğine ve tecrübesine sahip olan,
En az ilkokul mezunu,
45 yaşını aşmamış (Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda yaş şartı 55)
*Girişimci Kredilerimizden faydalanabilmek için şirket kuruluşunun tamamlanmış olması ve gerekli belgeler ile başvuru yapılması gerekmektedir.
Krediye Başvurana Ek Avantajlar
HalkBank krediye başvuranlara sunduğu imkanların yanı sıra işlerin büyütülmesi ve sürdürülebilmesi adına banka bünyesinde yer alan bazı imkanlardan da faydalandırıyor. İşte banka tarafından sunulan ek avantajlar; Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
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