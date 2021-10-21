21 Ekim EYT son dakika masada! EYT ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanları heyecanlandıran gelişme

Yaklaşık 700 bin vatandaşı ilgilendiriyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) AK Parti'nin gündeminde… Emekliliği bekleyen yüzbinlerce EYT'li amacıyla rapor hazırlandı. AK Parti'nin, bilhassa erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi hususları tekrar değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Ekim 1999 sigorta (Emekli Sandığı) başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 7000 prim günü ve 58 yaş ya da 4500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş şartlarını sağlamalısınız. Peki, EYT'de son hal ne? EYT çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı son gelişmeler…
21 EKİM EYT SON DAKİKA MASADA! EYT NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE ÇIKACAK?
Ankara'dan gelen kulis bilgilerine göre EYT ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Elde edilen bilgilere göre emeklilikle ilgili tüm sorunların çözüleceği ifade ediliyor. Bu anlamda sayıları 700 bini bulan EYT'lileri büyük bir heyecan sarmış durumda. Bilindiği gibi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 1999 yılı öncesinde işe girişte kadınlarda 5 bin prim günü ve 20 hizmet yılıyla, erkeklerde de 5 bin prim günü ve 25 hizmet yılıyla emekli olma şartına sahipti. 8 Eylül 1999'da 4447 sayılı kanunun ilanıyla emeklilik şartlarına üçüncü bir yaş haddi eklenmişti.
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KİMLER EYT'Lİ SAYILIYOR
Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Ekim 1999 sigorta (Emekli Sandığı) başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 7000 prim günü ve 58 yaş ya da 4500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş şartlarını sağlamalısınız.