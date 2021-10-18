Türkiye, 3 günde Formula 1'den 150 milyon euro gelir sağladı: Devletin kasasına da 30 milyon euroya yakın para girdi

Geçtiğimiz hafta yapılan dünyanın en popüler otomobil sporu Formula 1, Türk turizmine 150 milyon euro bıraktı. Anadolu Yakası'ndaki oteller doldu. Bölgede ortalama 50 euro olan oda fiyatları, 250 euroya çıktı. Sahibi olduğu Akyacht tersanesinde yaptığı Türkiye'nin en büyük yatı Victorious'ta bir grup gazeteciyle buluşan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Formula 1 nedeniyle bölgede 20 tane 5 yıldızlı otel yapıldı. 4 yıldızlı oteller dahi doldu. Rent a car firmalarında araba kalmadı. 35 bini yabancı olmak üzere 190 bin kişi yarışı izlemeye geldi. Ortalama 4.000-4.500 euro harcadılar. Kabaca hesaplarsak, yarış İstanbul'a 3 günde 150 milyon euro gelir bıraktı. Vergi yoluyla devletin kasasına da 30 milyon euroya yakın para girdi" dedi.

500 MİLYON $'LIK TANITIM

Yarışın tanıtım değerinin daha yüksek olduğunu anlatan Ak, "Geçen yıl 9 yıl aradan sonra gelen Formula 1'i dünya genelinde 2 milyar kişi izledi. Reklam bedeli 500 milyon dolar... Hem İstanbul hem de Türkiye'nin tanıtımı oldu" değerlendirmesini yaptı.

TEK BİR SUÇ İŞLENMEDİ

Vural Ak, üç gün boyunca 190 bin kişinin geldiği İstanbul Park'ta tek bir suç dahi işlenmediğine vurgu yaparak, şunları anlattı: