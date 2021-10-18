Türkiye, 3 günde Formula 1'den 150 milyon euro gelir sağladı: Devletin kasasına da 30 milyon euroya yakın para girdi

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü, "İstanbul'un cebine 150 milyon Euro girdi" başlıklı röportajında Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın Formula 1 ile ilgili açıklamalarına yer verdi.
İşte Dilek Güngör'ün yazısı:
Geçtiğimiz hafta yapılan dünyanın en popüler otomobil sporu Formula 1, Türk turizmine 150 milyon euro bıraktı. Anadolu Yakası'ndaki oteller doldu. Bölgede ortalama 50 euro olan oda fiyatları, 250 euroya çıktı. Sahibi olduğu Akyacht tersanesinde yaptığı Türkiye'nin en büyük yatı Victorious'ta bir grup gazeteciyle buluşan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Formula 1 nedeniyle bölgede 20 tane 5 yıldızlı otel yapıldı. 4 yıldızlı oteller dahi doldu. Rent a car firmalarında araba kalmadı. 35 bini yabancı olmak üzere 190 bin kişi yarışı izlemeye geldi. Ortalama 4.000-4.500 euro harcadılar. Kabaca hesaplarsak, yarış İstanbul'a 3 günde 150 milyon euro gelir bıraktı. Vergi yoluyla devletin kasasına da 30 milyon euroya yakın para girdi" dedi.
500 MİLYON $'LIK TANITIM
Yarışın tanıtım değerinin daha yüksek olduğunu anlatan Ak, "Geçen yıl 9 yıl aradan sonra gelen Formula 1'i dünya genelinde 2 milyar kişi izledi. Reklam bedeli 500 milyon dolar... Hem İstanbul hem de Türkiye'nin tanıtımı oldu" değerlendirmesini yaptı.
TEK BİR SUÇ İŞLENMEDİ
Vural Ak, üç gün boyunca 190 bin kişinin geldiği İstanbul Park'ta tek bir suç dahi işlenmediğine vurgu yaparak, şunları anlattı:
"4 bin polis görev yaptı. Seyirciler 6 saat boyunca yarışı izledi. Fanatizm olmadı. İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, bakanlıklar çok destek oldu. Pilotlar da yarışta çok mutluydu. İstanbul Park'ın asfalt tutuşu açısından en iyi pist olduğunu söylediler. Almanya'dan makine getirip yarış öncesinde pisti temizlettik."
10 YILLIK ANLAŞMA OLUR MU?
Formula 1'in 2022 takvimi hafta sonu açıklandı. Türkiye listede görünmüyor. Ancak Ak, geçen yıl da Türkiye'nin sonradan listeye eklendiğine dikkat çekti. Yani hala Türkiye için şans devam ediyor. 10 yıllık anlaşmanın yapılması durumunda Türkiye'nin yarış takvimine kalıcı olarak gireceğini anlattı.
Ak, "Türkiye 30 milyon dolarla yarışı alabilir. Formula 1 patronu Stefano Domenicali Türkiye için çok olumlu. 10 yıllık sözleşme olursa Türkiye'ye öncelik tanıyacaklar." Yarış takvimine kalıcı girmek için devletin de devreye girmesi gerektiğini söyleyen Ak, "Formula 1 patronu Turizm ve Ulaştırma Bakanlıkları ile görüştü. Kamu bu konuda istekli. Özel sektör ile kamu birlikte bu işi yapabilir. Önümüzdeki yıl pandemi kalkarsa en az 50 bin turist gelir. Bu da Türkiye'ye 250 milyon euro gelir anlamına gelir" dedi.
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