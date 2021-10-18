Piyasa değeri 500 bin lira olan ikinci el araca 250 bin lira indirim yapılıyor! Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

İkinci el ve sıfır araçtaki tedarik sorunu nedeniyle gözler Yediemindeki vasıtalara çevrildi. İhale sistemiyle satışı oluşturulan bu vasıtalar pazar değerine göre 200 bin lira ile 250 bin lira arasında satışa sunuluyor. Ülkemizde vasıta fiyatlarının son derece yüksek olması vatandaşları diğer alternatiflere yönlendiriyor. Bu bağlamda icralık vasıtalar ideal fiyatları ile ön plana çıkıyor. Bu araçlar açık artırma yoluyla satılıyor. İhale günü, bu ihaleye katılmak isteyen herkes teminatını yatırmak suretiyle bu ihaleye iştirak edebilir. En yüksek fiyatı veren aracı alır. Araçlar yarı fiyatından satışa sunuluyor.
"EN YÜKSEK FİYATI VEREN ALIR"
Piyasa değeri 400 bin TL ile 500 bin TL arasında değişen bazı araçları bu otoparkta 200 bin lira ile 250 bin lira arasında bulmak mümkün. Bu araçlar açık artırma yoluyla satılıyor. İhale günü, bu ihaleye katılmak isteyen herkes teminatını yatırmak suretiyle bu ihaleye iştirak edebilir. En yüksek fiyatı veren aracı alır. Araçlar yarı fiyatından satışa sunuluyor.
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Öte yandan İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki yedieminlik faaliyetleri özelleştirme kapsam ve programına alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İcra ve İflas Kanunu'nun 88. maddesi kapsamındaki yedieminlik faaliyetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, özelleştirme işlemlerinin işletme hakkının verilmesi veya gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun başka hukuki tasarruf yöntemlerinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanarak gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.