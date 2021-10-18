Piyasa değeri 500 bin lira olan ikinci el araca 250 bin lira indirim yapılıyor! Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

İCRALIK ARABA NASIL ALINIR? İCRADAN ARAÇ NASIL ALINIR? İCRADAN İHALEYLE SATILAN ARAÇLAR

Borçluların borçlarını ödemeleri hususunda büyük önem arz eden icra ihalelerinden icralık araç almak, sağladığı avantajlar ve satın alınan malın güvenliği konusunda verilen devlet güvencesi ile 2.el otomobil alımlarından dahi daha sağlıklı bir yöntem olarak dikkat çekiyor. İhaleler tamamen devlet kontrolü ve güvencesi altında gerçekleşiyor. Gelin, hep birlikte icradan araç almanın önemli noktalarına bakalım.

İcralık Araç İhalelerine Katılım Nasıl Yapılıyor?

İhaleler, yediemin otoparkında, icra müdürü, yediemin otopark yetkilileri, tellal ve hatta gerekirse polis eşiğinde gerçekleşir. İhalelerin gerçekleştiği alan 24 saat kameralarla izlenmektedir. İhalelerin güvenliği tamamen devletin sorumluluğu altındadır. Ayrıca ihaleye fesat karıştırmanın hapis cezasına kadar uzanan ağır cezaları vardır.