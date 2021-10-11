Formula 1 Türkiye Grand Prix’ine Avrupa basınında! Lewis Hamilton’a sert eleştiri!

Mercedes'ten yapılan açıklamada, İstanbul Park'taki hava koşullarının yarışın derecesinde önemli rol üstlendiği belirtilerek, "Hafif bir yağışın eşliğinde sürekli nem içinde kalan pistte Valtteri, harika bir zafer elde etti. En hızlı pist derecesine ulaşarak da fazladan puanlar kazandırdı." değerlendirmesinde bulunuldu.