Formula 1 Türkiye Grand Prix’ine Avrupa basınında! Lewis Hamilton’a sert eleştiri!
İstanbul'da düzenlenen Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'i Avrupa basınında gündem oldu. Yağışın yarışa büyük bir etkisi olduğuna dikkat çekilirken Lewis Hamilton eleştirilerin odak noktası oldu. İngiliz basınından BBC, Hamilton'ın yarış sırasında takımı Mercedes'in lastik değişimi çağrısını reddederek pit alanına gitmemesini eleştirerek, "Muhtemel podyum veya yarışı kazanma şansını eliyle itti." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul'da düzenlenen Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'i, takımlar cephesinde ve Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.
Pilotlar klasmanında liderliğin Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'dan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen'e geçtiği dünkü yarıştan zaferle ayrılan Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas'ın elde ettiği başarı, takımı tarafından memnuniyetle karşılandı.
Mercedes'ten yapılan açıklamada, İstanbul Park'taki hava koşullarının yarışın derecesinde önemli rol üstlendiği belirtilerek, "Hafif bir yağışın eşliğinde sürekli nem içinde kalan pistte Valtteri, harika bir zafer elde etti. En hızlı pist derecesine ulaşarak da fazladan puanlar kazandırdı." değerlendirmesinde bulunuldu.
İçten yanmalı motorunu değiştirdiği gerekçesiyle 11. sıradan başladığı yarışı 5. sırada tamamlayan Hamilton'ın performansı için de "Lewis, aldığı 10 sıra geriden başlama cezasına rağmen özellikle yarışın başlarında birçok aracı geride bıraktı. İnatçı yağmur bulutları ve sisli havaya rağmen pilotlarımızın gösterdiği performanstan mutluyuz." şeklinde görüş belirtildi.
RED BULL VE FERRARİ SONUÇTAN MEMNUN
Yarışı ikinci sırada tamamlayan Verstappen ve üçüncülüğe ulaşan Meksikalı pilot Sergio Perez'in takımı Red Bull da İstanbul'dan mutlu dönenler arasında yer aldı.