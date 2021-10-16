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    Doğum ve askerlik borçlanması planlayanlar dikkat! Erken borçlan para cepte kalsın

    Doğum ve askerlik borçlanması planlayanlar dikkat! Yeni yılda tutarlar artacak. Asgari ücret yüzde 22 zamlansa, kadınlar için 6 bin 44, erkeklerde 4 bin 533 lira fark oluşacak. Bu para erken davrananın cebinde kalacak.

    Erken borçlan para cepte kalsın

    Erken emekliğin yolu doğum ve askerlik borçlanması ile açılıyor.

    Emekliliğini erkene çekmek için borçlanma yapmayı düşünenler eğer bu yıl bitmeden harekete geçerse avantajlı çıkacak.

    Borçlanma için daha az ödeme yapacak.

        Borçlanmada tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük borçlanma tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor.

        Halen brüt asgari ücret 3 bin 577 lira olarak uygulanıyor. Buna göre; şu anda doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar aylık en az bin 144 lira 80 kuruş ödüyor.

        Şu anki asgari ücrete göre 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 27 bin 475 lira ödeniyor. Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 20 bin 606 lira veriyor.

            Örneğin; brüt asgari ücret yüzde 22 artışla 4 bin 364 lira 50 kuruşa çıkarsa, aylık en düşük borçlanma tutarı bin 396 liraya, 2 yıllık doğum borçlanması 33 bin 519 liraya, 18 aylık askerlik borçlanması da 25 bin 139 liraya yükselecek. Doğum borçlanmasında 6 bin 44, askerlik borçlanmasında 4 bin 533 lira fark oluşacak.
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