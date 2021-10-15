50.000 TL masrafla karşılaşabilirsiniz! Arabası olanın başına bela olur! Oto tamircileri uyardı!

Peş peşe açıklandı. Araba sahibi olan milyonlar için önemli bir haber geldi. Havaların soğuması ile eş güdümlü araçlarda donma hadiseleri yaşanmaması amacıyla oto tamircilerden ikaz geldi. Kışlık bakımlarını yaptırmayıp ve araçlarının motor suyuna antifriz ekletmeyen sürücüler, değişik arızalara olup büyük sorunlara yol açabiliyor. Kışın en mühim bakımlardan birinin araca antifrizin eklenmesi gerekliliğini bildiren oto onarımcıları aksi takdirde araçlarda 15 ile 50 bin TL gibi büyük masraf çıkabileceğini söylüyorlar.
"Araca soğuk havalarda antifriz koymazsak aracın motor bloğu çatlayabilir"
Kış bakımlarının başladığını altını çizen oto tamirci Fatih Uygun, "Öncelikle kışın vasıtalarda antifriz var mı yok mu bakmak gerekiyor. Ardından ise antifrizin donma derecesini denetim edip 25 derece olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Antifriz suda ki paslanmayı engel olur hem de motorun soğutmasına yardımcı olur.
Sadece antifriz değil bunun beraberinde kışlık lastikler, sis farları, gibi çoğu bakılması gereken şeyler var. Antifrizi yağ bakımına getirirsek daha iyi olur. Araca soğuk havalarda antifriz koymazsak aracın motor bloğu çatlayabilir. Bunun neticesinde ise 50 TL seviyesinde masrafa yol açabiliyor. Kışlık rutin bakım ise aracına göre değişerek 800 TL'yi buluyor" şeklinde konuştu.