50.000 TL masrafla karşılaşabilirsiniz! Arabası olanın başına bela olur! Oto tamircileri uyardı!

Türkiye iklim koşullarında maksimum koruma amacıyla % 33 ila % 50 arasında antifriz tüketimi tavsiye edilmektedir. Karışım yapar iken sert sulardan kaçınılması gerekmektedir. Çünkü sert sular antifrizin için koruyucu katıkların etkisini azaltmaktadır. Bu amaçla musluk suyu yerine yumuşatılmış ve distile edilmiş su kullanılmalıdır. "Antifriz eklenmesi ya da değiştirilmesine bomometre ile ölçüm gerçekleştirdikten sonra karar verilmelidir. Bomometre cihazı, yalnızca karışımdaki etilen glikol sayısını ölçmektedir ve formülündeki koruyucuların hali ile ilgili bilgi vermemektedir. Dolayısıyla bomometre, antifrizin soğutma sistemini koruma gücünü ölçememektedir.

Bütün antifrizler birbirlerinin benzeri değildir çünkü, piyasadaki antifriz ürünleri arasında büyük oranda nitelik farkı vardır. İyi bir antifriz hem suyun donma derecesini düşürmeli hem de kaynama derecesini yükseltmelidir. OAT (organik asit teknolojisi) ile imal edilen antifrizler içeriğindeki katıkların kimyasal özellikleri vasıtası ile hem daha uzun yaşamlıdırlar hem de aşınmaya karşı daha iyi koruma sağlarlar. Genel maksatlı antifrizler normalde senede bir defa suyun donma noktası amacıyla derecesi ölçülmelidir. Gelişmiş antifrizler ise daha uzun yaşamlı olduklarından 3 seneye kadar kullanılabilmektedir.