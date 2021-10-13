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    • Ekonomi
    • 13.10.2021 11:44
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    • 13.10.2021 11:51
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    SON DAKİKA! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz açıklaması! Maliyet artışı fiyata yansıyacak mı?

    Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kış aylarında artacak doğal gaz talebinin karşılanması için görüşmeler yapıldığını açıkladı. Dönmez, "Uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarımızın olması elimizi rahatlatan bir unsur." dedi. Bakan Dönmez doğalgazda yaşanan maliyet artışının fiyatlara yansımaması için de büyük bir çaba ortaya konulduğunu aktardı.

    Doğalgazda maliyet artışı fiyata yansıyacak mı?

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor. Uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarımızın olması elimizi rahatlatan bir unsur." dedi.

    Bakan Dönmez, "Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

    KARADENİZ GAZI AÇIKLAMASI
    Bakan Dönmez "Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında Türkiye'nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale gelecek." sözlerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz açıklaması! Maliyet artışı fiyata yansıyacak mı?
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