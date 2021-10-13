Bunu yapanların hesabına yüzlerce lira anında yatacak! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank duyurdu

Kamu ve özel bankalar emekli vatandaşlar amacıyla kampanya yarışına girdiler. Bu anlamda promosyon ödemesi almak isteyen emeklilerin bankalar tarafından belirlenen bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Bazı bankalar iki tane otomatik ödeme talimatı talep ederken, bazı bankalar ise şart aramamaktadır. Kamu bankaları da topa girerek resmi internet sayfaları üzerinden emeklilere promosyon vereceklerini duyurdular. Söz hususu promosyondan faydalanmak isteyen emeklilerin 3 sene maaş çekme sözü vermeleri gerekiyor.