Bunu yapanların hesabına yüzlerce lira anında yatacak! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank duyurdu

Kamu ve özel bankalar emekli vatandaşlar amacıyla kampanya yarışına girdiler. Bu anlamda promosyon ödemesi almak isteyen emeklilerin bankalar tarafından belirlenen bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Bazı bankalar iki tane otomatik ödeme talimatı talep ederken, bazı bankalar ise şart aramamaktadır. Kamu bankaları da topa girerek resmi internet sayfaları üzerinden emeklilere promosyon vereceklerini duyurdular. Söz hususu promosyondan faydalanmak isteyen emeklilerin 3 sene maaş çekme sözü vermeleri gerekiyor.
Halkbank
1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üstünde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Vakıfbank
1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500.- TL,
1.500 – 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 sene amacıyla toplam 625.- TL,
2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 sene amacıyla toplam 750.- TL promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.