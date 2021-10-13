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    • Ekonomi
    • 13.10.2021 10:29
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    • 13.10.2021 10:29
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    Trendyol ve Hepsiburada ekim ayı büyük indirimler kaç gün sürecek? Trendyol büyük ekim - Hepsiburada fenomen indirimleri ne zaman bitiyor?

    Alışveriş tutkunları tarafından büyük indirim günleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Online alışveriş siteleri tarafından bazı dönemlerde ve aylarda çeşitli indirimler yapılıyor. Son olarak Trandyol ve Hepsiburada tarafından ekim ayı indirimleri duyuruldu. Trendyol'un Ekim ayı indirim kampanyasına Büyük Ekim ismi verildi, Hepsiburada ise fenomen indirimleri adı altında kampanya başlattı. Peki, Hepsiburada fenomen indirimleri nedir? Hepsiburada fenomen indirimleri ne zaman bitiyor? Trendyol Büyük Ekim indirimleri kaç gün sürecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    -2021 Trendyol büyük indirim ne zaman? Trendyol indirimleri kaç gün sürecek?

    Online alışveriş siteleri tarafından yapılan büyük indirimler takip edilmeye başlandı. Ekim ayında Trendyol ve Hepsiburada tarafından indirim kampanyası başlatıldı. Kozmetikte, giyimde, ev ürünlerinde süper indirimler yer alıyor. %50'ye varan indirimleri kaçırmak istemeyen yurttaşlar kampanyaların ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Peki, Hepsiburada fenomen indirimleri nedir? Hepsiburada fenomen indirimleri ne zaman bitiyor? Trendyol Büyük Ekim indirimleri kaç gün sürecek? İşte konu hakkında merak edilenler!

    2021 TRENDYOL İNDİRİM GÜNLERİ NE ZAMAN?

    Online alışveriş platformlarındaki indirimler yakından takip edilirken, bunlardan biri de Trendyol indirimleri oldu. Trendyol'un Ekim ayı indirim kampanyasına Büyük Ekim ismi verildi. Söz konusu kampanya kapsamında müşteriler binlerce ürünü dev indirimlerle satın alabilecek. İhtiyaçlarını indirimli fiyatlarla karşılamak isteyenler Trendyol Büyük Ekim indirimini büyük bir heyecanla bekliyordu. İndirim döneminde teknoloji ürünlerinden süper market ürünlerine, elektronik ürünlerinden giyim ürünlerine, tekstil ürünlerinden mobilyaya kadar çok geniş çaplı indirimler yapılacak.

    Trendyol tarafından yapılmış olan açıklamaya göre Büyük Ekim indirim kampanyası 12-15 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak.

    2021 TRENDYOL BÜYÜK EKİM İNDİRİMLERİNDE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

    2021 yılı Trendyol Büyük Ekim indirimleri oldukça kapsamlı olacak. İndirimde binlerce ürün yer alacak ancak Trendyol'un şimdiden açıkladığı indirimlerin bazıları şu şekilde:

    -TV, Görüntü Ve Ses Sistemleri Büyük Ekim İndirimi: Sepette yüzde 10'a varan indirim
    -Süpermarket Büyük Ekim Kampanyası: 150 TL üzeri alışverişlerde 20 TL indirim yapılacak
    -Ev Ürünleri Büyük Ekim İndirimi: Sepette yüzde 45 indirim uygulanacak
    -MSI Markası Büyük Ekim İndirimi: Yüzde 7'ye varan indirimler yapılacak
    -Beyaz Eşya Büyük Ekim İndirimi: Sepette yüzde 10'a varan indirim
    -Bahçe Mobilyaları Büyük Ekim İndirimi: Sepette yüzde 45'e varan indirim
    -Eğitim Kitaplarında Büyük Ekim Fırsatları: 100 TL ve üzerine 25 TL indirim
    -Ofis Mobilyalarında Ekim Fırsatları: Sepette yüzde 45'e varan indirim
    -Ev Ürünlerinde Anında Fırsat: 1000 TL üzerine 125 TL indirim
    -Mobilya Büyük Ekim İndirimi: Sepette yüzde 15'e varan indirim
    -Karaca&Karaca Home&Emsan Büyük Ekim İndirimi: Sepette yüzde 15'e varan indirim

        HEPSİBURADA FENOMEN İNDİRİMLERİ NE ZAMAN? NE ZAMAN BİTİYOR?

        Hepsiburada indirim günleri 10 Ekim tarihinde başladı.

        Hepsiburada indirim günleri 10- 14 Ekim tarihleri arasında kullanıcılara sunulmaya devam edecek.

        14 Ekim tarihinde kampanya bitiyor.

        HEPSİBURADA FENOMEN İNDİRİMLERİ NEDİR?

        Hepsiburada indirim kampanyasını sosyal medya fenomenleriyle birlikte gerçekleştirdiği için kampanya ismini hepsiburada indirim günleri olarak seçti. İndirim döneminde fenomenler reklamda yer alarak indirim günlerinin tanıtımında yer aldılar.
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        Haberler Ekonomi Trendyol ve Hepsiburada ekim ayı büyük indirimler kaç gün sürecek? Trendyol büyük ekim - Hepsiburada fenomen indirimleri ne zaman bitiyor?
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