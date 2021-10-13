Trendyol ve Hepsiburada ekim ayı büyük indirimler kaç gün sürecek? Trendyol büyük ekim - Hepsiburada fenomen indirimleri ne zaman bitiyor?

2021 TRENDYOL İNDİRİM GÜNLERİ NE ZAMAN?

Online alışveriş platformlarındaki indirimler yakından takip edilirken, bunlardan biri de Trendyol indirimleri oldu. Trendyol'un Ekim ayı indirim kampanyasına Büyük Ekim ismi verildi. Söz konusu kampanya kapsamında müşteriler binlerce ürünü dev indirimlerle satın alabilecek. İhtiyaçlarını indirimli fiyatlarla karşılamak isteyenler Trendyol Büyük Ekim indirimini büyük bir heyecanla bekliyordu. İndirim döneminde teknoloji ürünlerinden süper market ürünlerine, elektronik ürünlerinden giyim ürünlerine, tekstil ürünlerinden mobilyaya kadar çok geniş çaplı indirimler yapılacak.

Trendyol tarafından yapılmış olan açıklamaya göre Büyük Ekim indirim kampanyası 12-15 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak.