Resmen duyuru yapıldı! 10 yaşa kadar 2. el araba almak isteyenler dikkat

Taşıt Kredisi Şartları

Araç alırken de başka tüketici kredilerinde bulunduğu gibi taşıt kredisi alabilmenizin ilk koşulu 18 yaşından büyük olmanız. Bunun yanı sıra gene başka tüketici kredilerinde bulunduğu gibi belge ile gösterilebilir bir geliriniz ve SGK kaydınızın olmasıdır. Taşıt kredisi alabilmek amacıyla, ilk önce iş yerinizde en az 6 aylık bir zamanı doldurmuş olmanız ve devam ediyor olmanız gerekir. Otomobil kredisi amacıyla başvururken yeterli çalışma zamanı çok mühimdir.

Bu koşulları sağlamanız halinde bir başka mühim koşul ise kredi notunun yeterli olmasıdır. Kredi geçmişinizin sayısal bir değere dönüşerek bankanın sizinle alakalı düşünce edinmesini gerçekleştiren kredi notu, kredi alabilmeniz amacıyla en mühim kriter. Diğer tüketici kredilerinde bulunduğu gibi vasıta kredisinde de kredi notunuzun belli bir sınırın üzerinde olması beklenir.