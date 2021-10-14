Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, İNG, Finansbank 30 bin TL ihtiyaç kredisi faizi güncellendi! Faiz oranları son dakika sarpa sardı

İhtiyaç kredisi faiz oranları son dakika güncellendi. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, İNG, Finansbank'tan 30.000 TL kredi almak isterseniz yeni oranlar açıklanmış durumda. Hayatımızda hepimizin anlık maddi sıkıntıları, istekleri, hayalleri olabilir. Bunların giderilmesi amacıyla bankalar doğrultusunda yayılan bireysel gereksinim kredileri günümüzde; eş, dost, komşu yerine tercih edilen bir yöntemdir. Bu halde bireysel kredi, banka ve finansal kuruluşların bireysel müşterilerine her türlü gereksinimleri karşısında tanıttığı finansal destektir. Bu kredileri kullanmak eskisi kadar zor değildir. Bankanın belli şartlarını gerçekleştirdiğiniz sürece, çoğu kanal üzerinden bu başvurunuzu yapabilirsiniz.