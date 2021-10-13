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    • Ekonomi
    • 14.10.2021 11:06
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    • 14.10.2021 11:07
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    EYT yasası son dakika çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili bayram ettirecek iddia! EYT 2023'te çıkar mı?

    3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaşanan olumlu süreçler sonrası binlerce EYT mağduru da umutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış bulunduğu bildirimde 3600 ek gösterge probleminin 2022'nin sonucunda çözüme kavuşacağını belirtti. Senelerdir emekli olmanın hayalini kuranlar ve EYT'ye takılanlar da hükümetten EYT konusu ile ilgili da çalışma yapmasını istiyor. 2023 seçimlerine doğru gidilirken Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç'tan çok konuşulacak EYT iddiası geldi. Koç EYT yasasının 2023 seçimlerinden evvelce çıkacağını iddia etti. İşte EYT konusu ile ilgili son detaylar...

    EYT 2023’te çıkar mı? EYT yasası çıkacak mı? EYT son detaylar...

    3600 ek gösterge konusunun çözüme kavuşturulması yolunda çok mühim adımlar atıldı. 3600 ek göstergelerin hangi tarihte çözüleceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Önümüzdeki senenin sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini beyan ederiz." dedi. Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek göstergelerde mutlu sona yaklaşılması EYT mağdurlarını da umutlandırdı. EYT konusu ile ilgili da benzer çalışmalar bekleyen EYT mağdurları EYT 2023'te çıkar mı? EYT yasası çıkacak mı? sorularını sormaya başladı.

    EYT İÇİN YASA ÇIKACAK MI?

    Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, 2023 seçimlerinden önce EYT'in çıkacağını söyledi.

    EYT 2023'te çıkar mı?

    3600 ek gösterge konusunda yaşanan ilerleme Emeklilikte Yaşa Takılan olarak adlandırılan binlerce kişiyi umutlandırdı. EYT konusunda son günlerde flaş açıklamalar ve iddialar geldi. Önce Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, katıldığı bir televizyon programında EYT yasasının 2023 seçimlerinden önce çıkacağını ifade etti. Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, katıldığı programda kesin bir dille "EYT çıkacak." dedi. Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Güvenmediğimiz kişiler olmasa zaten yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e giderken bu konuların yeniden gözden geçirildiği, bununla ilgili yapılabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözmek için çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi. Koç, bakanlıktan bazı kişilerle görüştüğünü ve kendisine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle ilgili bütün sorunları çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı.

        ÇALIŞMA VAR DENDİ AMA NET BİR ŞEY YOK!

        Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran da "Ankara'da bir eylemimiz oldu. Bakanlıktan bir EYT'lilerin sorunları çözülecek diye laflar olsa bile net bir şey yok" diye konuştu.

        EYT ÇIKARSA EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

        Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenlemeler gelirse, 1999 tarihinden yani düzenlemenin yaşama geçirilmesinden evvelce işe giren EYT'li kadınlar 20, erkekler de 25 sene sigortalı olarak çalışma koşulu ile eş güdümlü 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler. Çıkacak yasanın, 1 milyonu kamu çalışanı olmak üzere 6 milyon bireyi direk ilgilendirmesi bekleniyor. Çıkacak yasadan ilk faydalanması beklenenlerin kişi sayısı ise 700 bin civarında.

        ÖMER ÇELİK'TEN EYT AÇIKLAMASI

        AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır." dedi.

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