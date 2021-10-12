Kiralara fahiş zam yapan ev sahipleri şimdi de bankacılığa soyundu: Kredi notunu göster evi kirala

Eskiden bunlara ulaşmak zor olduğu için sadece kefil yetiyordu" dedi. Sabah'ta yer alan habere göre ev sahiplerinin kiralarını garantiye almaya çalıştıklarını belirten Akdoğan, şunları kaydetti: "Açık artırma yöntemi de şu sıralar gündemde. Vatandaş ev bulamıyor diye bu tarz yollara başvurursa ev sahibi, kiracı o evi tutmak uğruna yüksek teklif verebilir. Ancak eve iyi bakar mı, aidatını geciktirmeden öder mi, evi kullanım amacının dışında kullanır mı gibi soruların cevaplarını da unutmamak gerekiyor."