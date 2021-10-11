Borsa hareketli! BIST 100 günü yükselişle tamamladı... 11 Ekim 2021 BIST son durum

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER

Bankacılık endeksi yüzde 1,27 ve holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,49 ile finansal kiralama, faktoring oldu.