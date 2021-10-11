Borsa hareketli! BIST 100 günü yükselişle tamamladı... 11 Ekim 2021 BIST son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 11 Ekim 2021'i yüzde 1,31 değer kazanarak 1.416,30 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
Bankacılık endeksi yüzde 1,27 ve holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,49 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
HAM MADDE FİYATLARININ YÜKSELMESİ KAYGILANDIRIYOR
Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seyretmesiyle enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi.