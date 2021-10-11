Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.10.2021 18:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.10.2021 18:28
    ABONE OL

    Borsa hareketli! BIST 100 günü yükselişle tamamladı... 11 Ekim 2021 BIST son durum

    Son dakika haberleri... Borsa İstanbul 11 Ekim 2021 tarihini yükselişle tamamladı. Endeks yüzde 1,31 değer kazanarak günü 1.416,30 puandan tamamladı. İşte kazandıran ve kaybettiren sektörler...

    AA
    Borsa yükseldi!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 11 Ekim 2021'i yüzde 1,31 değer kazanarak 1.416,30 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
    Bankacılık endeksi yüzde 1,27 ve holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,49 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

    HAM MADDE FİYATLARININ YÜKSELMESİ KAYGILANDIRIYOR
    Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seyretmesiyle enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi.

        Yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

        AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,31 artmasını bekliyor. Ekonomistler, ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 13,07 artacağını öngörüyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Metin Cihan’ın dosyası kabarık çıktı
        Haberler Ekonomi Borsa hareketli! BIST 100 günü yükselişle tamamladı... 11 Ekim 2021 BIST son durum
            SON DAKİKA