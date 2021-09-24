25 m2’lik odaya 'bin 250 TL' kira! Ev sahiplerinden isyan ettiren fırsatçılık









"BİN 500 TL'YE BİR ODAYI KİRALIYORSANIZ VERGİNİZİ DE VERECEKSİNİZ"

Fahiş fiyata ev ve oda kiralayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını vurgulayan Eyüb Güler, "Elimizden geldiği kadar öğrencilerin yer yurt sorununu gidermemiz lazım. Öncelikle kız öğrencilerimize sahip çıkmamız lazım. Her Türk kızı hepimizin evladıdır. En başta kız çocuklarımıza destek çıkmamız lazım. Ev de kiralanıyorsa ucuz fiyatta kiralanması lazım. Sonuç olarak maliye fahiş fiyata ev, oda kiralayanları takip etsin. Bin 500 TL'ye bir odayı kiralıyorsanız, verginizi de vereceksiniz. Gerekli yaptırımlar bu ev sahiplerine uygulandığı zaman da cezaların sonuçlarına katlanacaklar. Buradan Vergi Dairesi Başkanlığı'na şikayette bulunuyorum. Evlerini fahiş fiyatlara talebelere verenlere acil müdahale edilip, bunların kayıt altına alınmasını istiyorum. Bu iş artık ticarete giriyor. Ticarete girdikleri için de kaçak esnaf durumuna düşüyorlar. Maliye, sicil kaydı ve esnaf kayıtlarının yapılmasını istiyorum. O zaman da bakalım aldıkları para bunu karşılayabilecek mi, ellerine ne kalacak? Yaptıkları hayır mı yoksa kazanç mı olacak? Onu göreceğiz" diye konuştu.